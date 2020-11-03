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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201103/beglov-1582886221.html
Беглов доложил Путину о ситуации с коронавирусом в Петербурге
Беглов доложил Путину о ситуации с коронавирусом в Петербурге
Петербург перешел рубеж в 900 случаев коронавируса в день, всего с начала пандемии заболели порядка 64 тысяч человек, сообщил глава города Александр Беглов в... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T18:22
2020-11-03T19:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Петербург перешел рубеж в 900 случаев коронавируса в день, всего с начала пандемии заболели порядка 64 тысяч человек, сообщил глава города Александр Беглов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."В период пандемии в Санкт-Петербурге заболело порядка 64 тысяч человек, в день мы перешли рубеж, к сожалению, в 900 человек", - сказал Беглов.Беглов также заявил, что в городе занято практически 80% коечного фонда для больных COVID-19."На сегодняшний день работает 21 стационар, 18 стационаров городские и 3 – федеральные. В них мы разместили 7913 коек. Сегодня занято практически 80%, резерв есть", - сказал губернатор.Он отметил, что город может при необходимости развернуть до 12 тысяч коек.Путин спросил у губернатора Санкт-Петербурга о средствах индивидуальной защиты.Белов рассказал, что по поручению президента был выделен 21 миллиард рублей, эти деньги были направлены медицинским работникам, на закупку лекарств и на приобретение средств индивидуальной защиты."Мы сейчас обеспечены. У нас это все есть. Обеспечены", — сказал Беглов.Президент спросил о наличии кислорода для больных."У нас все есть, мы всем обеспечены. У нас даже кислород сделали в "Ленэкспо", — сказал губернатор Санкт-Петербурга.В апреле в седьмом павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" на площади 11 тысяч квадратных метров развернули 1 тысячу коек, первых пациентов госпиталь принял в начале мая. Во второй декаде мая городские власти сообщали, что в "Ленэкспо" дополнительно развернуты еще 474 койки. Всего в начале пандемии "Газпром" передал городу павильоны 7, 7А, 8 и 8А, где были оборудованы 1474 места. В середине июля работа временного госпиталя была приостановлена, его пациенты выздоровели. Затем к госпиталю добавили павильоны 1, 2, 3, 5, 5А "Ленэкспо". Всего в "Ленэкспо" подготовлены 2449 коек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/peterburg-1582722300.html
https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582516493.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов доложил Путину о ситуации с коронавирусом в Петербурге

18:22 03.11.2020 (обновлено: 19:26 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Петербург перешел рубеж в 900 случаев коронавируса в день, всего с начала пандемии заболели порядка 64 тысяч человек, сообщил глава города Александр Беглов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В период пандемии в Санкт-Петербурге заболело порядка 64 тысяч человек, в день мы перешли рубеж, к сожалению, в 900 человек", - сказал Беглов.
Беглов также заявил, что в городе занято практически 80% коечного фонда для больных COVID-19.
"На сегодняшний день работает 21 стационар, 18 стационаров городские и 3 – федеральные. В них мы разместили 7913 коек. Сегодня занято практически 80%, резерв есть", - сказал губернатор.
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Он отметил, что город может при необходимости развернуть до 12 тысяч коек.
Путин спросил у губернатора Санкт-Петербурга о средствах индивидуальной защиты.
Белов рассказал, что по поручению президента был выделен 21 миллиард рублей, эти деньги были направлены медицинским работникам, на закупку лекарств и на приобретение средств индивидуальной защиты.
"Мы сейчас обеспечены. У нас это все есть. Обеспечены", — сказал Беглов.
Президент спросил о наличии кислорода для больных.
"У нас все есть, мы всем обеспечены. У нас даже кислород сделали в "Ленэкспо", — сказал губернатор Санкт-Петербурга.
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Мы по вашему совету, когда вы сказали, что временные госпитали - это хорошо, а нужно думать о стационарах, так и сделали. В июне мы получили небольшую передышку и заложили 4 стационара–трансформера, потому что ситуация меняется. И в декабре мы уже их введем, и это нам даст еще 1,2 тысячи коек.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Александр Беглов
губернатор Санкт-Петербурга
В апреле в седьмом павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" на площади 11 тысяч квадратных метров развернули 1 тысячу коек, первых пациентов госпиталь принял в начале мая. Во второй декаде мая городские власти сообщали, что в "Ленэкспо" дополнительно развернуты еще 474 койки. Всего в начале пандемии "Газпром" передал городу павильоны 7, 7А, 8 и 8А, где были оборудованы 1474 места. В середине июля работа временного госпиталя была приостановлена, его пациенты выздоровели. Затем к госпиталю добавили павильоны 1, 2, 3, 5, 5А "Ленэкспо". Всего в "Ленэкспо" подготовлены 2449 коек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
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