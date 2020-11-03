https://ria.ru/20201103/beglov-1582886221.html

Беглов доложил Путину о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Беглов доложил Путину о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Петербург перешел рубеж в 900 случаев коронавируса в день, всего с начала пандемии заболели порядка 64 тысяч человек, сообщил глава города Александр Беглов в... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T18:22

2020-11-03T18:22

2020-11-03T19:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

владимир путин

александр беглов

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896378_0:87:2820:1673_1400x0_80_0_0_88cf21fdd906b7e12d0f367f62361587.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Петербург перешел рубеж в 900 случаев коронавируса в день, всего с начала пандемии заболели порядка 64 тысяч человек, сообщил глава города Александр Беглов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."В период пандемии в Санкт-Петербурге заболело порядка 64 тысяч человек, в день мы перешли рубеж, к сожалению, в 900 человек", - сказал Беглов.Беглов также заявил, что в городе занято практически 80% коечного фонда для больных COVID-19."На сегодняшний день работает 21 стационар, 18 стационаров городские и 3 – федеральные. В них мы разместили 7913 коек. Сегодня занято практически 80%, резерв есть", - сказал губернатор.Он отметил, что город может при необходимости развернуть до 12 тысяч коек.Путин спросил у губернатора Санкт-Петербурга о средствах индивидуальной защиты.Белов рассказал, что по поручению президента был выделен 21 миллиард рублей, эти деньги были направлены медицинским работникам, на закупку лекарств и на приобретение средств индивидуальной защиты."Мы сейчас обеспечены. У нас это все есть. Обеспечены", — сказал Беглов.Президент спросил о наличии кислорода для больных."У нас все есть, мы всем обеспечены. У нас даже кислород сделали в "Ленэкспо", — сказал губернатор Санкт-Петербурга.В апреле в седьмом павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" на площади 11 тысяч квадратных метров развернули 1 тысячу коек, первых пациентов госпиталь принял в начале мая. Во второй декаде мая городские власти сообщали, что в "Ленэкспо" дополнительно развернуты еще 474 койки. Всего в начале пандемии "Газпром" передал городу павильоны 7, 7А, 8 и 8А, где были оборудованы 1474 места. В середине июля работа временного госпиталя была приостановлена, его пациенты выздоровели. Затем к госпиталю добавили павильоны 1, 2, 3, 5, 5А "Ленэкспо". Всего в "Ленэкспо" подготовлены 2449 коек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/peterburg-1582722300.html

https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582516493.html

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, александр беглов, санкт-петербург, общество