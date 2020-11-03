В Азербайджане рассказали о "выдавливании" армянских военных с их позиций
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны Нагорно-Карабахской Республики отдыхают в окопе
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БАКУ, 3 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что ВС Армении "целенаправленно и методично выдавливается со своих позиций".
"Информация армянской стороны о том, что якобы на южном участке фронта подразделения азербайджанской армии были отброшены на исходные позиции, полностью не соответствует действительности. Азербайджанская армия на всех участках фронта имеет полное тактическое и огневое превосходство над противником. Противник целенаправленно и методично выдавливается со своих позиций", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.