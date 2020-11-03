https://ria.ru/20201103/avstriya-1582834804.html

Выходцы из Турции помогли раненому полицейскому в Вене, заявили в Анкаре

Выходцы из Турции помогли раненому полицейскому в Вене, заявили в Анкаре

Двое этнических турок оказали помощь австрийскому полицейскому, раненному при теракте в Вене, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:16

2020-11-03T14:16

2020-11-03T14:16

теракт в вене

александер шалленберг

мевлют чавушоглу

мид турции

турция

австрия

вена

twitter

в мире

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АНКАРА, 3 ноя – РИА Новости. Двое этнических турок оказали помощь австрийскому полицейскому, раненному при теракте в Вене, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.Как сообщили турецкие СМИ, Реджеп Тайип Гюльтекин и Микаил Озер вынесли двух раненых, в том числе полицейского, с места происшествия, при этом Гюльтекин получил ранение в ногу."Вчера ночью в Вене оказались два наших героя. Они сделали то, что должны были сделать, - как турки и как мусульмане. Реджеп Тайип и Микаил! Спасибо, ребята. Мы вами гордимся!", - написал Чавушоглу в Twitter.Как сообщили в МИД Турции, ранее Чавушоглу провел телефонную беседу со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом, в ходе которой выразил соболезнование родственникам жертв атаки и заявил о солидарности Турции с Австрией в борьбе с терроризмом.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201103/prestupnik-1582827763.html

турция

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, александер шалленберг, мевлют чавушоглу, мид турции, турция, австрия, вена, twitter, в мире