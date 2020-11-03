https://ria.ru/20201103/apple-1582778236.html

Стало известно, что покажет Apple на последней презентации 2020 года

Стало известно, что покажет Apple на последней презентации 2020 года

Компания Apple на третьей осенней презентации, которая пройдет 10 ноября, представит новые ноутбуки MacBook. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T10:29

2020-11-03T10:29

2020-11-03T10:29

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Компания Apple на третьей осенней презентации, которая пройдет 10 ноября, представит новые ноутбуки MacBook. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на информированный источник.Как уже анонсировалось в этом году, Apple начнет переход на процессоры собственной разработки, основанные на ARM-архитектуре. Первыми таки устройствами станут три лэптопа: 13-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro, а также новый 13-дюймовый MacBook Air. Помимо нового процессора ноутбуки не будут отличаться от аналогов на Intel.Процессоры собственной разработки Apple будут основаны на чипсете A14 Bionic, на котором построены новые iPhone и iPad Air. В Купертино намерены внедрить платформу во все свои компьютеры до 2022 года.

https://ria.ru/20201102/prezentatsiya-1582733837.html

купертино

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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