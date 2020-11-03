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https://ria.ru/20201103/apple-1582778236.html
Стало известно, что покажет Apple на последней презентации 2020 года
Стало известно, что покажет Apple на последней презентации 2020 года
Компания Apple на третьей осенней презентации, которая пройдет 10 ноября, представит новые ноутбуки MacBook. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:29
2020-11-03T10:29
риа наука
apple iphone
apple ipad
apple
купертино
технологии
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Компания Apple на третьей осенней презентации, которая пройдет 10 ноября, представит новые ноутбуки MacBook. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на информированный источник.Как уже анонсировалось в этом году, Apple начнет переход на процессоры собственной разработки, основанные на ARM-архитектуре. Первыми таки устройствами станут три лэптопа: 13-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro, а также новый 13-дюймовый MacBook Air. Помимо нового процессора ноутбуки не будут отличаться от аналогов на Intel.Процессоры собственной разработки Apple будут основаны на чипсете A14 Bionic, на котором построены новые iPhone и iPad Air. В Купертино намерены внедрить платформу во все свои компьютеры до 2022 года.
https://ria.ru/20201102/prezentatsiya-1582733837.html
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apple iphone, apple ipad, apple, купертино, технологии

Стало известно, что покажет Apple на последней презентации 2020 года

10:29 03.11.2020
 
© ИнфографикаНовые смартфоны Apple: iPhone 12, 12 mini, 12 pro и 12 pro max
Новые смартфоны Apple: iPhone 12, 12 mini, 12 pro и 12 pro max - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Инфографика
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Компания Apple на третьей осенней презентации, которая пройдет 10 ноября, представит новые ноутбуки MacBook. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на информированный источник.
Как уже анонсировалось в этом году, Apple начнет переход на процессоры собственной разработки, основанные на ARM-архитектуре. Первыми таки устройствами станут три лэптопа: 13-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro, а также новый 13-дюймовый MacBook Air. Помимо нового процессора ноутбуки не будут отличаться от аналогов на Intel.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 22:32
Apple анонсировала третью с начала года презентацию
Процессоры собственной разработки Apple будут основаны на чипсете A14 Bionic, на котором построены новые iPhone и iPad Air. В Купертино намерены внедрить платформу во все свои компьютеры до 2022 года.
 
РИА НаукаApple iPhoneApple iPadAppleКупертиноТехнологии
 
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