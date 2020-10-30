https://ria.ru/20201030/mac-1582257001.html
До конца 2020 года Apple покажет новые компьютеры Mac
До конца 2020 года Apple покажет новые компьютеры Mac
В конце 2020 года компания Apple представит новые компьютеры Mac. На это намекают строчки кода, найденные в бета-версии macOS Big Sur 11.0.1 РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:46
2020-10-30T12:46
2020-10-30T12:46
риа наука
тим кук
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apple
купертино
технологии
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В конце 2020 года компания Apple представит новые компьютеры Mac. На это намекают строчки кода, найденные в бета-версии macOS Big Sur 11.0.1О выходе новинок рассказал и генеральный директор Apple Тим Кук, отчитавшись 29 октября о финансовом положении компании. Кук заметил, что у Купертино еще есть несколько новых продуктов для запуска в этом году. Правда, гендиректор Apple не стал конкретизировать, что это будут за устройства.О третьей осенней презентации Apple, которая состоится в ноябре, заявлял перед выходом iPhone 12 инсайдер Марк Гурман. По его мнению, компания представит новые компьютеры, в том числе и ноутбук MacBook Pro, построенный на ARM-процессоре.
https://ria.ru/20201013/apple-1579468374.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тим кук, apple iphone, apple, купертино, технологии