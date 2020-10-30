https://ria.ru/20201030/mac-1582257001.html

До конца 2020 года Apple покажет новые компьютеры Mac

До конца 2020 года Apple покажет новые компьютеры Mac

В конце 2020 года компания Apple представит новые компьютеры Mac. На это намекают строчки кода, найденные в бета-версии macOS Big Sur 11.0.1 РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:46

2020-10-30T12:46

2020-10-30T12:46

риа наука

тим кук

apple iphone

apple

купертино

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152520/56/1525205606_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_6137635946b5646ed20c79fec07f7449.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В конце 2020 года компания Apple представит новые компьютеры Mac. На это намекают строчки кода, найденные в бета-версии macOS Big Sur 11.0.1О выходе новинок рассказал и генеральный директор Apple Тим Кук, отчитавшись 29 октября о финансовом положении компании. Кук заметил, что у Купертино еще есть несколько новых продуктов для запуска в этом году. Правда, гендиректор Apple не стал конкретизировать, что это будут за устройства.О третьей осенней презентации Apple, которая состоится в ноябре, заявлял перед выходом iPhone 12 инсайдер Марк Гурман. По его мнению, компания представит новые компьютеры, в том числе и ноутбук MacBook Pro, построенный на ARM-процессоре.

https://ria.ru/20201013/apple-1579468374.html

купертино

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тим кук, apple iphone, apple, купертино, технологии