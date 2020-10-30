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РИА Наука
https://ria.ru/20201030/mac-1582257001.html
До конца 2020 года Apple покажет новые компьютеры Mac
До конца 2020 года Apple покажет новые компьютеры Mac
В конце 2020 года компания Apple представит новые компьютеры Mac. На это намекают строчки кода, найденные в бета-версии macOS Big Sur 11.0.1 РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:46
2020-10-30T12:46
риа наука
тим кук
apple iphone
apple
купертино
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В конце 2020 года компания Apple представит новые компьютеры Mac. На это намекают строчки кода, найденные в бета-версии macOS Big Sur 11.0.1О выходе новинок рассказал и генеральный директор Apple Тим Кук, отчитавшись 29 октября о финансовом положении компании. Кук заметил, что у Купертино еще есть несколько новых продуктов для запуска в этом году. Правда, гендиректор Apple не стал конкретизировать, что это будут за устройства.О третьей осенней презентации Apple, которая состоится в ноябре, заявлял перед выходом iPhone 12 инсайдер Марк Гурман. По его мнению, компания представит новые компьютеры, в том числе и ноутбук MacBook Pro, построенный на ARM-процессоре.
https://ria.ru/20201013/apple-1579468374.html
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тим кук, apple iphone, apple, купертино, технологии

До конца 2020 года Apple покажет новые компьютеры Mac

12:46 30.10.2020
 
CC0 / StockSnap / Ноутбук Apple
Ноутбук Apple - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
CC0 / StockSnap /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В конце 2020 года компания Apple представит новые компьютеры Mac. На это намекают строчки кода, найденные в бета-версии macOS Big Sur 11.0.1
О выходе новинок рассказал и генеральный директор Apple Тим Кук, отчитавшись 29 октября о финансовом положении компании. Кук заметил, что у Купертино еще есть несколько новых продуктов для запуска в этом году. Правда, гендиректор Apple не стал конкретизировать, что это будут за устройства.
iPhone сегодня будет много, но ими Apple не ограничится - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 08:00РИА Наука
Все, кроме iPhone. Какие гаджеты покажет Apple на сегодняшней презентации
О третьей осенней презентации Apple, которая состоится в ноябре, заявлял перед выходом iPhone 12 инсайдер Марк Гурман. По его мнению, компания представит новые компьютеры, в том числе и ноутбук MacBook Pro, построенный на ARM-процессоре.
 
РИА НаукаТим КукApple iPhoneAppleКупертиноТехнологии
 
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