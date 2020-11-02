https://ria.ru/20201102/zyuganov-1582666542.html

Зюганов прокомментировал спор Жириновского с Кадыровым

Зюганов прокомментировал спор Жириновского с Кадыровым

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "деструктивными" некоторые заявления Владимира Жириновского как по внутрироссийской повестке, так и по международным темам и... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:18

2020-11-02T15:18

2020-11-02T15:35

владимир ленин (владимир ульянов)

лдпр

геннадий зюганов

рамзан кадыров

белоруссия

политика

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "деструктивными" некоторые заявления Владимира Жириновского как по внутрироссийской повестке, так и по международным темам и считает, что они заслуживают "самого жесткого осуждения".В частности, он вспомнил полемику лидера ЛДПР с главой Чечни Рамзаном Кадыровым "относительно оценки религиозного конфликта во Франции", отметив, что эта тема "ставит важные вопросы соотношения религии, культуры и политики"."Тема религии требует особой осторожности, ибо она затрагивает чувствительные нервы в душах сотен миллионов людей. Необоснованные и резкие высказывания на эту тему могут привести к самым тяжелым последствиям", — написал Зюганов в своем Telegram-канале.Политик отметил, что Жириновский "в целях саморекламы нередко грубым образом" говорит о людях и явлениях, воспринимаемых многими другими "как личные и общественные святыни". В частности, лидер КПРФ напомнил постоянные выпады своего коллеги из ЛДПР в адрес Владимира Ленина и мавзолея на Красной площади.Зюганов также увидел в высказываниях Жириновского "атаки на братскую Белоруссию и ее законного президента" Александра Лукашенко, которые в КПРФ расценивают "как отвратительную русофобию, идущую вразрез с четко обозначенными приоритетами внешней политики РФ"."КПРФ и фракция нашей партии в Государственной думе РФ всегда отстаивали принципы взаимоуважительного отношения к ценностям и святыням всех народов России. Сегодня, когда против нашей страны ведется гибридная война и широкомасштабная агрессия, как никогда необходимы сплоченность общества и консолидация всех патриотических сил. КПРФ считает, что деструктивные заявления господина Жириновского заслуживают самого жесткого осуждения", — подчеркнул лидер компартии.

https://ria.ru/20201102/spor-1582623235.html

https://ria.ru/20201028/vybory-1581951613.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ленин (владимир ульянов), лдпр, геннадий зюганов, рамзан кадыров, белоруссия, политика