Зюганов прокомментировал спор Жириновского с Кадыровым
15:18 02.11.2020 (обновлено: 15:35 02.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов и Владимир Жириновский в Кремле перед началом заседания Государственного совета об экологическом развитии РФ. 27 декабря 2016
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "деструктивными" некоторые заявления Владимира Жириновского как по внутрироссийской повестке, так и по международным темам и считает, что они заслуживают "самого жесткого осуждения".
В частности, он вспомнил полемику лидера ЛДПР с главой Чечни Рамзаном Кадыровым "относительно оценки религиозного конфликта во Франции", отметив, что эта тема "ставит важные вопросы соотношения религии, культуры и политики".
"Тема религии требует особой осторожности, ибо она затрагивает чувствительные нервы в душах сотен миллионов людей. Необоснованные и резкие высказывания на эту тему могут привести к самым тяжелым последствиям", — написал Зюганов в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что Жириновский "в целях саморекламы нередко грубым образом" говорит о людях и явлениях, воспринимаемых многими другими "как личные и общественные святыни". В частности, лидер КПРФ напомнил постоянные выпады своего коллеги из ЛДПР в адрес Владимира Ленина и мавзолея на Красной площади.
Зюганов также увидел в высказываниях Жириновского "атаки на братскую Белоруссию и ее законного президента" Александра Лукашенко, которые в КПРФ расценивают "как отвратительную русофобию, идущую вразрез с четко обозначенными приоритетами внешней политики РФ".
"КПРФ и фракция нашей партии в Государственной думе РФ всегда отстаивали принципы взаимоуважительного отношения к ценностям и святыням всех народов России. Сегодня, когда против нашей страны ведется гибридная война и широкомасштабная агрессия, как никогда необходимы сплоченность общества и консолидация всех патриотических сил. КПРФ считает, что деструктивные заявления господина Жириновского заслуживают самого жесткого осуждения", — подчеркнул лидер компартии.