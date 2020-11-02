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Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 92
Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 92
Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 92, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T20:21
2020-11-02T20:40
землетрясение в эгейском море
эгейское море
измир (провинция)
турция
в мире
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АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 92, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 91 погибшем и 994 пострадавших."По последним данным, в результате землетрясения погибли 92 человека. В больницах находятся 147 пострадавших. Продолжаются поисково-спасательные работы на завалах пяти разрушенных зданий в Измире", - говорится в сообщении.Отмечается, что после землетрясения произошло 1323 афтершока.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
https://ria.ru/20201102/izmir-1582697310.html
https://ria.ru/20201101/zemletryasenie-1582523429.html
эгейское море
измир (провинция)
турция
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землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 92

20:21 02.11.2020 (обновлено: 20:40 02.11.2020)
 
© Алена ПалажченкоПоследствия землетрясения в Измире
Последствия землетрясения в Измире - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Алена Палажченко
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 92, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
Ранее сообщалось о 91 погибшем и 994 пострадавших.
"По последним данным, в результате землетрясения погибли 92 человека. В больницах находятся 147 пострадавших. Продолжаются поисково-спасательные работы на завалах пяти разрушенных зданий в Измире", - говорится в сообщении.
Ликвидация последствий землетрясения в Измире, Турция - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 17:37
В Турции задержали причастных к строительству рухнувших домов в Измире
Отмечается, что после землетрясения произошло 1323 афтершока.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
Последствия землетрясения в Измире - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
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Землетрясение в Эгейском мореЭгейское мореИзмир (провинция)ТурцияВ мире
 
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