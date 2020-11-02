https://ria.ru/20201102/zhertvy-1582723551.html

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 92

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 92

Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 92, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T20:21

2020-11-02T20:21

2020-11-02T20:40

землетрясение в эгейском море

эгейское море

измир (провинция)

турция

в мире

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АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 92, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 91 погибшем и 994 пострадавших."По последним данным, в результате землетрясения погибли 92 человека. В больницах находятся 147 пострадавших. Продолжаются поисково-спасательные работы на завалах пяти разрушенных зданий в Измире", - говорится в сообщении.Отмечается, что после землетрясения произошло 1323 афтершока.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.

https://ria.ru/20201102/izmir-1582697310.html

https://ria.ru/20201101/zemletryasenie-1582523429.html

эгейское море

измир (провинция)

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире