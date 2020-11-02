Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/zemletryasenie-1582595907.html
В Турции трехлетнюю девочку спасли спустя 65 часов после землетрясения
В Турции трехлетнюю девочку спасли спустя 65 часов после землетрясения
Спасатели в турецком Измире спустя 65 часов после разрушительного землетрясения извлекли из-под завалов одного из жилых домов трехлетнюю Элиф Перинчек, передает РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T09:38
2020-11-02T12:35
землетрясение в эгейском море
эгейское море
измир (провинция)
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582353029_0:295:2851:1899_1400x0_80_0_0_17a7c68c3eeed37d486e603d02c6b9d6.jpg
АНКАРА, 2 ноя — РИА Новости. Спасатели в турецком Измире спустя 65 часов после разрушительного землетрясения извлекли из-под завалов одного из жилых домов трехлетнюю Элиф Перинчек, передает агентство Anadolu.Девочку поместили в одну из близлежащих больниц. Родные Элиф назвали ее спасение чудом. Число извлеченных спасателями из-под завалов людей достигло 106. Ранее из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах восьми жилых домов.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.По последним данным, в Турции жертвами землетрясения стали 79 человек, 962 пострадали.Разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
эгейское море
измир (провинция)
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Измирское землетрясение на камерах видеонаблюдения
В Измире разрушены минимум 20 зданий. Данных о жертвах у властей пока нет.
2020-11-02T09:38
true
PT0M38S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582353029_68:0:2600:1899_1400x0_80_0_0_5158559cad67a0e36e23dd2d7dff99c6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире

В Турции трехлетнюю девочку спасли спустя 65 часов после землетрясения

09:38 02.11.2020 (обновлено: 12:35 02.11.2020)
 
© REUTERS / Ihlas News AgencyПоследствия землетрясения в Измире, Турция
Последствия землетрясения в Измире, Турция - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© REUTERS / Ihlas News Agency
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 ноя — РИА Новости. Спасатели в турецком Измире спустя 65 часов после разрушительного землетрясения извлекли из-под завалов одного из жилых домов трехлетнюю Элиф Перинчек, передает агентство Anadolu.
Девочку поместили в одну из близлежащих больниц. Родные Элиф назвали ее спасение чудом. Число извлеченных спасателями из-под завалов людей достигло 106. Ранее из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.
Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах восьми жилых домов.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.
По последним данным, в Турции жертвами землетрясения стали 79 человек, 962 пострадали.
Разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
Мощное землетрясение в Турции
© REUTERS / Ihlas News Agency

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

В Измире обрушились два десятка зданий.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
2 из 9

В Измире обрушились два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Погибли более 80 человек.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
3 из 9

Погибли более 80 человек.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Еще около тысячи пострадали.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
4 из 9

Еще около тысячи пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

Более 200 пострадавших находятся в больницах.

Женщина, найденная под завалами разрушенного дома в результате землетрясения в Измире, Турция
5 из 9

Более 200 пострадавших находятся в больницах.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© AP Photo / Ismail Gokmen

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
6 из 9

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

Люди на улице Измира во время земелетрясения
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
2 из 9

В Измире обрушились два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
3 из 9

Погибли более 80 человек.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
4 из 9

Еще около тысячи пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
5 из 9

Более 200 пострадавших находятся в больницах.

© AP Photo / Ismail Gokmen
6 из 9

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

© AP Photo / Ismail Gokmen
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
 
Землетрясение в Эгейском мореЭгейское мореИзмир (провинция)ТурцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Макрон прокомментировал стрельбу в Вене
01:16Источник назвал дату пуска "Союза" с космодрома Куру
01:14В МИД Германии прокомментировали стрельбу в Вене
01:12США потребовали от Кипра перестать пускать в порты корабли ВМФ России
01:12В небо над Веной подняли полицейский вертолет
01:09СМИ: не менее 15 человек пострадали при стрельбе в Вене
01:07Глава Евросовета осудил нападения в Вене
01:05МВД Австрии пока не квалифицировало нападения в Вене как теракт
01:04МВД Австрии сообщило об одном убитом прохожем в Вене
01:03СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены
01:00СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
00:59МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
Лента новостейМолния