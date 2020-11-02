https://ria.ru/20201102/zemletryasenie-1582595907.html

В Турции трехлетнюю девочку спасли спустя 65 часов после землетрясения

В Турции трехлетнюю девочку спасли спустя 65 часов после землетрясения

Спасатели в турецком Измире спустя 65 часов после разрушительного землетрясения извлекли из-под завалов одного из жилых домов трехлетнюю Элиф Перинчек, передает РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T09:38

2020-11-02T09:38

2020-11-02T12:35

землетрясение в эгейском море

эгейское море

измир (провинция)

турция

в мире

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АНКАРА, 2 ноя — РИА Новости. Спасатели в турецком Измире спустя 65 часов после разрушительного землетрясения извлекли из-под завалов одного из жилых домов трехлетнюю Элиф Перинчек, передает агентство Anadolu.Девочку поместили в одну из близлежащих больниц. Родные Элиф назвали ее спасение чудом. Число извлеченных спасателями из-под завалов людей достигло 106. Ранее из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах восьми жилых домов.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.По последним данным, в Турции жертвами землетрясения стали 79 человек, 962 пострадали.Разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

эгейское море

измир (провинция)

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Измирское землетрясение на камерах видеонаблюдения В Измире разрушены минимум 20 зданий. Данных о жертвах у властей пока нет. 2020-11-02T09:38 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире