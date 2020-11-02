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Ленинградская область
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Ленобласть закупит лекарства для лечения COVID-19 дома за счет федбюджета
Ленобласть закупит лекарства для лечения COVID-19 дома за счет федбюджета
Власти Ленинградской области заключили соглашение с министерством здравоохранения РФ на предоставление из федерального бюджета 70,5 миллионов рублей на закупку... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:45
2020-11-02T16:45
ленинградская область
выборгский район
ленинградская область
тихвин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области заключили соглашение с министерством здравоохранения РФ на предоставление из федерального бюджета 70,5 миллионов рублей на закупку лекарственных препаратов для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.По его словам, ранее за счет областного бюджета уже были закуплены лекарства для амбулаторных больных COVID-19 на общую сумму семь миллионов рублей. Кроме того, готово к подписанию соглашение о выделении 15 миллионов рублей на закупку комплексной системы ПЦР-диагностики. Новый комплекс появится в Выборгском районе."В настоящий момент область уже закупила за счет средств областного бюджета две дополнительные автоматизированные станции для проведения диагностики, которые монтируются в Тихвине и на базе "Центра СПИД" Ленинградской области", — добавил чиновник.Он отметил, что на сегодняшний день тесты на COVID-19 в Ленинградской области проводят 15 лабораторий, количество тестирований достигает шести тысяч в сутки. Вылегжанин отметил, что в настоящее время в Ленинградской области рассматриваются перспективы открытия дополнительных коек на базе медицинских учреждений, работавших в "первую волну", но при этом система здравоохранения региона продолжает оказывать в полном объеме плановую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20200930/antitela-1577983971.html
выборгский район
ленинградская область
тихвин
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборгский район, ленинградская область, тихвин

Ленобласть закупит лекарства для лечения COVID-19 дома за счет федбюджета

16:45 02.11.2020
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области заключили соглашение с министерством здравоохранения РФ на предоставление из федерального бюджета 70,5 миллионов рублей на закупку лекарственных препаратов для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.
По его словам, ранее за счет областного бюджета уже были закуплены лекарства для амбулаторных больных COVID-19 на общую сумму семь миллионов рублей. Кроме того, готово к подписанию соглашение о выделении 15 миллионов рублей на закупку комплексной системы ПЦР-диагностики. Новый комплекс появится в Выборгском районе.
"В настоящий момент область уже закупила за счет средств областного бюджета две дополнительные автоматизированные станции для проведения диагностики, которые монтируются в Тихвине и на базе "Центра СПИД" Ленинградской области", — добавил чиновник.
Он отметил, что на сегодняшний день тесты на COVID-19 в Ленинградской области проводят 15 лабораторий, количество тестирований достигает шести тысяч в сутки.
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Вылегжанин отметил, что в настоящее время в Ленинградской области рассматриваются перспективы открытия дополнительных коек на базе медицинских учреждений, работавших в "первую волну", но при этом система здравоохранения региона продолжает оказывать в полном объеме плановую медицинскую помощь.
 
Ленинградская областьВыборгский районЛенинградская областьТихвин
 
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