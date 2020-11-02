https://ria.ru/20201102/zakupki-1582685893.html

Ленобласть закупит лекарства для лечения COVID-19 дома за счет федбюджета

Ленобласть закупит лекарства для лечения COVID-19 дома за счет федбюджета

Власти Ленинградской области заключили соглашение с министерством здравоохранения РФ на предоставление из федерального бюджета 70,5 миллионов рублей на закупку... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:45

2020-11-02T16:45

2020-11-02T16:45

ленинградская область

выборгский район

ленинградская область

тихвин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области заключили соглашение с министерством здравоохранения РФ на предоставление из федерального бюджета 70,5 миллионов рублей на закупку лекарственных препаратов для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.По его словам, ранее за счет областного бюджета уже были закуплены лекарства для амбулаторных больных COVID-19 на общую сумму семь миллионов рублей. Кроме того, готово к подписанию соглашение о выделении 15 миллионов рублей на закупку комплексной системы ПЦР-диагностики. Новый комплекс появится в Выборгском районе."В настоящий момент область уже закупила за счет средств областного бюджета две дополнительные автоматизированные станции для проведения диагностики, которые монтируются в Тихвине и на базе "Центра СПИД" Ленинградской области", — добавил чиновник.Он отметил, что на сегодняшний день тесты на COVID-19 в Ленинградской области проводят 15 лабораторий, количество тестирований достигает шести тысяч в сутки. Вылегжанин отметил, что в настоящее время в Ленинградской области рассматриваются перспективы открытия дополнительных коек на базе медицинских учреждений, работавших в "первую волну", но при этом система здравоохранения региона продолжает оказывать в полном объеме плановую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20200930/antitela-1577983971.html

выборгский район

ленинградская область

тихвин

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборгский район, ленинградская область, тихвин