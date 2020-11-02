https://ria.ru/20201102/vybory-1582686313.html

Миронов предсказал вооруженное противостояние в США после выборов

Миронов предсказал вооруженное противостояние в США после выборов

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что США после президентских выборов ждет оспаривание их итогов и раскол, который приведет к вооруженному... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:46

2020-11-02T16:46

2020-11-02T16:46

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сергей миронов

справедливая россия

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что США после президентских выборов ждет оспаривание их итогов и раскол, который приведет к вооруженному противостоянию.Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба, отмечает, что события последних лет в США убедительно показали, что страна, которая навязывает себя как моральный авторитет и "лидер свободного мира", имеет очень мало оснований считаться таковой."США десятилетиями позиционировали себя как образец демократии и главного судьи, который решает, насколько та или страна соответствует эталонным, то есть её стандартам. Логика, которую Вашингтон предъявляет в качестве обоснования такого подхода, поражает своим цинизмом: "Мы самые сильные, значит мы самые правильные, и все должны слушать нас". Как говорится, самый сильный мальчик в классе может быстро доказать, что он самый умный", – отметил российский политик.Он напомнил, что в мире хорошо известны двойные стандарты, которые США применяют для продвижения своих интересов на международной арене, тогда как о суверенном праве наций на собственные интересы не идет речь.Миронов отметил, что Россия не выступает конкретно за кандидата от республиканцев Дональда Трампа или от демократов Джо Байдена, вопрос о следующем президенте не принципиален - Россию интересуют стабильные отношения с США. "Принципиально другое: готовы ли будут США обсуждать с Россией вопросы стратегической стабильности и другие глобальные проблемы, от решения которых зависит стабильность и безопасность всего мира? Пока ясности на этот счет нет", – резюмировал лидер эсеров.Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже вовсю идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

https://ria.ru/20201027/amerika-1581646419.html

https://ria.ru/20201026/ssha-1581464659.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сергей миронов, справедливая россия, джо байден, сша, в мире