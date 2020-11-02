Наблюдатели от СНГ не выявили значимых нарушений на выборах в Молдавии
"Наблюдатели от СНГ не зафиксировали существенных нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов", - заявил Гуминский на пресс-конференции в понедельник.
Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.
Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.
Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.
Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.
ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.
ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.
В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.
В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.
Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.
Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.
За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.
За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.
Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.
Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.
На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.
На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.
Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.
Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.
Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.
Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.
Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.
Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.
ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.
В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.
Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.
За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.
Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.
На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.
Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.
Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.
"Миссия пришла к выводу, что выборы президента Республики Молдова 1 ноября 2020 года проведены в соответствии с действующим в стране избирательным законодательством, были свободными, открытыми и конкурентными", - сказал Гуминский на пресс-конференции в понедельник.