https://ria.ru/20201102/vybory-1582637277.html

Наблюдатели от СНГ не выявили значимых нарушений на выборах в Молдавии

Наблюдатели от СНГ не выявили значимых нарушений на выборах в Молдавии

Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, которые могли бы существенно повлиять на результаты выборов президента Молдавии, заявил глава миссии наблюдателей РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:15

2020-11-02T13:15

2020-11-02T13:31

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

виктор гуминский

игорь додон

снг

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, которые могли бы существенно повлиять на результаты выборов президента Молдавии, заявил глава миссии наблюдателей СНГ Виктор Гуминский.В то же время он отметил, что в ряде населенных пунктов наблюдатели отмечали попытки блокирования подъездов на избирательные участки, в частности на участки для жителей Приднестровья, а также отдельные случаи воспрепятствования доступа этих избирателей на участки для голосования."Такой факт зафиксирован нашими наблюдателями в населенном пункте Варница", - отметил Гуминский.Выборы президента в Молдавии прошли в соответствии с законодательством, были свободными, открытыми и конкурентными, продолжил Виктор Гуминский.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду побеждает в первом туре выборов с 36,16% голосов, обходя действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов.

https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582630687.html

https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582602972.html

молдавия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, виктор гуминский, игорь додон, снг, молдавия, в мире