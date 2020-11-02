https://ria.ru/20201102/vybory-1582601497.html

ЦИК Молдавии огласил данные об итоговой явке на президентских выборах

ЦИК Молдавии огласил данные об итоговой явке на президентских выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил сообщил на брифинге, что итоговая явка на выборах президента внутри республики составила... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:29

2020-11-02T10:29

2020-11-02T13:18

андрей нэстасе

майя санду

ренато усатый

игорь додон

дорин киртоакэ

президентские выборы в молдавии — 2020

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил сообщил на брифинге, что итоговая явка на выборах президента внутри республики составила более 40%."В выборах приняли участие 1 364 597 избирателей, мы не высчитывали проценты явки, просто посчитали общее число участников. Если мы говорим о проценте явки от общего числа избирателей – это одна треть, если учитывать число проголосовавших участников внутри республики, то явка превысила 40%", - заявил Чимил.По информации, представленной на сайте Центризбиркома, на территории республики явка составила 42,76%. В выборах приняли участие 14 тысяч избирателей из Приднестровья.За рубежом проголосовали 149 тысяч избирателей, активнее всего - в Италии, Великобритании, Франции, Германии, Румынии, Ирландии, США, РФ, Испании.По данным ЦИК после обработки 99,91% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует на выборах президента с 36,12% голосов, обходя действующего президента Игоря Додона, у которого 32,64% голосов.Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый набрал 16,9% голосов, кандидат от партии "Шор" Виолета Иванов – 6,5%. Председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе получил 3,26% голосов, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку – 2,02%, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу – 1,37%, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ – 1,2%.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.

https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582598242.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/moldaviya-1582602776.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей нэстасе, майя санду, ренато усатый, игорь додон, дорин киртоакэ, президентские выборы в молдавии — 2020, молдавия, в мире