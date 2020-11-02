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ЦИК Молдавии огласил данные об итоговой явке на президентских выборах
ЦИК Молдавии огласил данные об итоговой явке на президентских выборах
Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил сообщил на брифинге, что итоговая явка на выборах президента внутри республики составила... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:29
2020-11-02T13:18
андрей нэстасе
майя санду
ренато усатый
игорь додон
дорин киртоакэ
президентские выборы в молдавии — 2020
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил сообщил на брифинге, что итоговая явка на выборах президента внутри республики составила более 40%."В выборах приняли участие 1 364 597 избирателей, мы не высчитывали проценты явки, просто посчитали общее число участников. Если мы говорим о проценте явки от общего числа избирателей – это одна треть, если учитывать число проголосовавших участников внутри республики, то явка превысила 40%", - заявил Чимил.По информации, представленной на сайте Центризбиркома, на территории республики явка составила 42,76%. В выборах приняли участие 14 тысяч избирателей из Приднестровья.За рубежом проголосовали 149 тысяч избирателей, активнее всего - в Италии, Великобритании, Франции, Германии, Румынии, Ирландии, США, РФ, Испании.По данным ЦИК после обработки 99,91% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует на выборах президента с 36,12% голосов, обходя действующего президента Игоря Додона, у которого 32,64% голосов.Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый набрал 16,9% голосов, кандидат от партии "Шор" Виолета Иванов – 6,5%. Председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе получил 3,26% голосов, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку – 2,02%, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу – 1,37%, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ – 1,2%.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.
https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582598242.html
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андрей нэстасе, майя санду, ренато усатый, игорь додон, дорин киртоакэ, президентские выборы в молдавии — 2020, молдавия, в мире

ЦИК Молдавии огласил данные об итоговой явке на президентских выборах

10:29 02.11.2020 (обновлено: 13:18 02.11.2020)
 
© Sputnik / Михай КараушЖенщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил сообщил на брифинге, что итоговая явка на выборах президента внутри республики составила более 40%.
"В выборах приняли участие 1 364 597 избирателей, мы не высчитывали проценты явки, просто посчитали общее число участников. Если мы говорим о проценте явки от общего числа избирателей – это одна треть, если учитывать число проголосовавших участников внутри республики, то явка превысила 40%", - заявил Чимил.
Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
10:04
Эксперт спрогнозировал исход второго тура на выборах президента Молдавии
По информации, представленной на сайте Центризбиркома, на территории республики явка составила 42,76%. В выборах приняли участие 14 тысяч избирателей из Приднестровья.
За рубежом проголосовали 149 тысяч избирателей, активнее всего - в Италии, Великобритании, Франции, Германии, Румынии, Ирландии, США, РФ, Испании.
По данным ЦИК после обработки 99,91% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует на выборах президента с 36,12% голосов, обходя действующего президента Игоря Додона, у которого 32,64% голосов.
Президентские выборы в Молдавии: первый тур
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
1 из 12

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанк

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

Избиратели стоят в очереди на избирательный участок в Кишиневе, чтобы принять участие в выборах президента Молдавии
2 из 12

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

© Sputnik / Михай Карауш
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

Перекрытая дорога к селу Варница, где открыты избирательные участки для жителей левобережья Днестра
3 из 12

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
4 из 12

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

Президент Молдавии Игорь Додон с супругой Галиной отвечают на вопросы журналистов после голосования на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
5 из 12

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Ирина Ляхова / Перейти в фотобанк

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
6 из 12

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

© Sputnik / Ирина Ляхова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
7 из 12

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
8 из 12

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В целом ситуация на участках была спокойной.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Варнице
9 из 12

В целом ситуация на участках была спокойной.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
10 из 12

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
11 из 12

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
12 из 12

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
3 из 12

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 12

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 12

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

© Sputnik / Ирина Ляхова
Перейти в фотобанк
7 из 12

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 12

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 12

В целом ситуация на участках была спокойной.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый набрал 16,9% голосов, кандидат от партии "Шор" Виолета Иванов – 6,5%. Председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе получил 3,26% голосов, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку – 2,02%, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу – 1,37%, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ – 1,2%.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.
Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
10:35Сказано в эфире
Политолог о выборах в Молдавии: во втором туре будет намного "жарче"Экс-премьер Молдавии Майя Санду обходит действующего президента Игоря Додона на выборах президента республики. Молдавию ждет второй тур выборов, который намечен на 15 ноября. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Антон Бредихин.
 
Андрей НэстасеМайя СандуРенато УсатыйИгорь ДодонДорин КиртоакэПрезидентские выборы в Молдавии — 2020МолдавияВ мире
 
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