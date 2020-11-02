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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на пять километров
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на пять километров
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до пяти километров над уровнем моря, сообщает группа наблюдения за вулканической активностью (KVERT) РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T01:13
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камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя — РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до пяти километров над уровнем моря, сообщает группа наблюдения за вулканической активностью (KVERT) Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.Отмечается, что вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности. Это означает, что активность Карымского может представлять опасность для низколетящих воздушных судов.По данным краевого главка МЧС, пеплопадов в населённых пунктах Камчатского края пока не зафиксировано.Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 метров.
https://ria.ru/20201026/vulkan-1581519887.html
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камчатский край, происшествия

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на пять километров

01:13 02.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на действующий вулкан Карымский на Камчатке
Вид на действующий вулкан Карымский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя — РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до пяти километров над уровнем моря, сообщает группа наблюдения за вулканической активностью (KVERT) Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.
"В понедельник утром по местному времени произошел пепловый выброс на вулкане Карымский. Его высота составила до 5 тысяч метров над уровнем моря. Согласно спутниковым данным, пепловый шлейф распространился на 11 километров в северо-восточном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.
Отмечается, что вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности. Это означает, что активность Карымского может представлять опасность для низколетящих воздушных судов.
По данным краевого главка МЧС, пеплопадов в населённых пунктах Камчатского края пока не зафиксировано.
Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 метров.
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