https://ria.ru/20201102/vulkan-1582580495.html
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на пять километров
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на пять километров
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до пяти километров над уровнем моря, сообщает группа наблюдения за вулканической активностью (KVERT) РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T01:13
2020-11-02T01:13
2020-11-02T01:13
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя — РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до пяти километров над уровнем моря, сообщает группа наблюдения за вулканической активностью (KVERT) Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.Отмечается, что вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности. Это означает, что активность Карымского может представлять опасность для низколетящих воздушных судов.По данным краевого главка МЧС, пеплопадов в населённых пунктах Камчатского края пока не зафиксировано.Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 метров.
https://ria.ru/20201026/vulkan-1581519887.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатский край, происшествия