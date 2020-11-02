https://ria.ru/20201102/vulkan-1582580495.html

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на пять километров

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на пять километров

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до пяти километров над уровнем моря, сообщает группа наблюдения за вулканической активностью (KVERT) РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T01:13

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камчатский край

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя — РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до пяти километров над уровнем моря, сообщает группа наблюдения за вулканической активностью (KVERT) Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.Отмечается, что вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности. Это означает, что активность Карымского может представлять опасность для низколетящих воздушных судов.По данным краевого главка МЧС, пеплопадов в населённых пунктах Камчатского края пока не зафиксировано.Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 метров.

https://ria.ru/20201026/vulkan-1581519887.html

камчатский край

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатский край, происшествия