https://ria.ru/20201102/urgant-1582682195.html
Ургант извинился за шутку об убитом из-за родительского чата волгоградце
Ургант извинился за шутку об убитом из-за родительского чата волгоградце
Телеведущий Иван Ургант позвонил семье убитого из-за переписки в родительском чате жителя Волгограда и извинился за неудачную шутку в эфире программы "Вечерний... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:32
2020-11-02T16:32
2020-11-02T16:59
иван ургант
волгоград
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант позвонил семье убитого из-за переписки в родительском чате жителя Волгограда и извинился за неудачную шутку в эфире программы "Вечерний Ургант". Об этом сообщает газета "Блокнот".Ведущий позвонил сестре погибшего и сказал, что не был полностью осведомлен о ситуации.Ранее стало известно, что житель Волгограда, которого избили в отделении банка, скончался в реанимации. Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный напал на мужчину в банке. По одной из версий, сестра зачинщика драки попросила разобраться с потерпевшим из-за оскорблений, которые он якобы написал в родительском чате.Подозреваемого в нападении арестовали на два месяца и возбудили против него уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван ургант, волгоград
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Телеведущий Иван Ургант позвонил семье убитого из-за переписки в родительском чате жителя Волгограда
и извинился за неудачную шутку в эфире программы "Вечерний Ургант". Об этом сообщает газета "Блокнот"
.
Ведущий позвонил сестре погибшего и сказал, что не был полностью осведомлен о ситуации.
"Ему было только известно, что из-за родительского чата люди из онлайна перешли в офлайн. И поэтому он подумал, что ситуация очень простая и поэтому можно над ней шутить", — сказала она, уточнив, что Ургант попросил прощения.
Ранее стало известно, что житель Волгограда, которого избили в отделении банка, скончался в реанимации. Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный напал на мужчину в банке. По одной из версий, сестра зачинщика драки попросила разобраться с потерпевшим из-за оскорблений, которые он якобы написал в родительском чате.
Подозреваемого в нападении арестовали на два месяца и возбудили против него уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.