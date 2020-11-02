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Ургант извинился за шутку об убитом из-за родительского чата волгоградце
Ургант извинился за шутку об убитом из-за родительского чата волгоградце
Телеведущий Иван Ургант позвонил семье убитого из-за переписки в родительском чате жителя Волгограда и извинился за неудачную шутку в эфире программы "Вечерний... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:32
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иван ургант
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант позвонил семье убитого из-за переписки в родительском чате жителя Волгограда и извинился за неудачную шутку в эфире программы "Вечерний Ургант". Об этом сообщает газета "Блокнот".Ведущий позвонил сестре погибшего и сказал, что не был полностью осведомлен о ситуации.Ранее стало известно, что житель Волгограда, которого избили в отделении банка, скончался в реанимации. Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный напал на мужчину в банке. По одной из версий, сестра зачинщика драки попросила разобраться с потерпевшим из-за оскорблений, которые он якобы написал в родительском чате.Подозреваемого в нападении арестовали на два месяца и возбудили против него уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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иван ургант, волгоград

Ургант извинился за шутку об убитом из-за родительского чата волгоградце

16:32 02.11.2020 (обновлено: 16:59 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант позвонил семье убитого из-за переписки в родительском чате жителя Волгограда и извинился за неудачную шутку в эфире программы "Вечерний Ургант". Об этом сообщает газета "Блокнот".
Ведущий позвонил сестре погибшего и сказал, что не был полностью осведомлен о ситуации.

"Ему было только известно, что из-за родительского чата люди из онлайна перешли в офлайн. И поэтому он подумал, что ситуация очень простая и поэтому можно над ней шутить", — сказала она, уточнив, что Ургант попросил прощения.

Ранее стало известно, что житель Волгограда, которого избили в отделении банка, скончался в реанимации. Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный напал на мужчину в банке. По одной из версий, сестра зачинщика драки попросила разобраться с потерпевшим из-за оскорблений, которые он якобы написал в родительском чате.
Сотрудница полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 18:47
Опубликована переписка в родительском чате, за которую убили волгоградца
Подозреваемого в нападении арестовали на два месяца и возбудили против него уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
 
Иван УргантВолгоград
 
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