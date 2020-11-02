https://ria.ru/20201102/urgant-1582682195.html

Ургант извинился за шутку об убитом из-за родительского чата волгоградце

Ургант извинился за шутку об убитом из-за родительского чата волгоградце

Телеведущий Иван Ургант позвонил семье убитого из-за переписки в родительском чате жителя Волгограда и извинился за неудачную шутку в эфире программы "Вечерний... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:32

2020-11-02T16:32

2020-11-02T16:59

иван ургант

волгоград

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант позвонил семье убитого из-за переписки в родительском чате жителя Волгограда и извинился за неудачную шутку в эфире программы "Вечерний Ургант". Об этом сообщает газета "Блокнот".Ведущий позвонил сестре погибшего и сказал, что не был полностью осведомлен о ситуации.Ранее стало известно, что житель Волгограда, которого избили в отделении банка, скончался в реанимации. Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный напал на мужчину в банке. По одной из версий, сестра зачинщика драки попросила разобраться с потерпевшим из-за оскорблений, которые он якобы написал в родительском чате.Подозреваемого в нападении арестовали на два месяца и возбудили против него уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

https://ria.ru/20201101/chat-1582560028.html

волгоград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван ургант, волгоград