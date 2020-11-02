https://ria.ru/20201102/tupitskiy-1582735918.html
Зеленский раскритиковал главу КС Украины за покупку земли в Крыму
Зеленский раскритиковал главу КС Украины за покупку земли в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал главу Конституционного суда Александра Тупицкого за покупку земельного участка в Крыму и невнесение его в... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T22:57
2020-11-02T22:57
2020-11-02T22:57
ситуация на украине
конституционный суд украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал главу Конституционного суда Александра Тупицкого за покупку земельного участка в Крыму и невнесение его в декларацию.Ранее Госбюро расследований Украины сообщило, что завело в отношении Тупицкого дело по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал давлением на него возбуждение дела. При этом глава КС Украины не явился на допрос к следователю."Не хочу говорить сейчас о моральных вещах, у нас война, у нас временно оккупирован Крым Россией, а ты, глава КС, покупаешь землю (в Крыму). Окей. Это моральные вещи. Вопрос справедливый: почему вы не задекларировали эту землю? Ответ: а я не знаю как", - сказал Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.Он отметил, что речи нет об узурпации власти в связи с его предложением досрочно прекратить полномочия судей КС."У меня много вопросов, уверен, как и у многих экспертов, юристов, а самое главное, общества к тому составу КС. Поэтому когда мы говорим о перезагрузке (КС), мы говорим о добропорядочности судей, чтобы они появились, чтобы они защищали Украину, чтобы они защищали каждого из нас, меня и всех украинцев, всех обычных граждан и Конституцию Украины, а не покупали землю в Крыму и ее еще и не декларировали",- скал Зеленский.Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
https://ria.ru/20201030/izmena-1582315862.html
https://ria.ru/20201030/otstavka-1582291873.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, конституционный суд украины, владимир зеленский, украина, в мире
КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
раскритиковал главу Конституционного суда Александра Тупицкого за покупку земельного участка в Крыму и невнесение его в декларацию.
Ранее Госбюро расследований Украины сообщило, что завело в отношении Тупицкого дело по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал давлением на него возбуждение дела. При этом глава КС Украины не явился на допрос к следователю.
"Не хочу говорить сейчас о моральных вещах, у нас война, у нас временно оккупирован Крым Россией, а ты, глава КС, покупаешь землю (в Крыму). Окей. Это моральные вещи. Вопрос справедливый: почему вы не задекларировали эту землю? Ответ: а я не знаю как", - сказал Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV
.
Он отметил, что речи нет об узурпации власти в связи с его предложением досрочно прекратить полномочия судей КС.
"У меня много вопросов, уверен, как и у многих экспертов, юристов, а самое главное, общества к тому составу КС. Поэтому когда мы говорим о перезагрузке (КС), мы говорим о добропорядочности судей, чтобы они появились, чтобы они защищали Украину, чтобы они защищали каждого из нас, меня и всех украинцев, всех обычных граждан и Конституцию Украины, а не покупали землю в Крыму и ее еще и не декларировали",- скал Зеленский.
Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду
проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.