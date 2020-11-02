https://ria.ru/20201102/tsifrovizatsiya-1582672792.html

В Минцифры назвали сроки появления цифровых двойников документов

В Минцифры назвали сроки появления цифровых двойников документов

Проект по созданию цифровых двойников основных документов граждан РФ может стартовать в 2021 году, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:44

2020-11-02T15:44

2020-11-02T16:03

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

совет федерации рф

москва

технологии

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Проект по созданию цифровых двойников основных документов граждан РФ может стартовать в 2021 году, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Мы согласовали и сейчас близки максимально к принятию решения о том, что цифровые двойники основных документов личного хранения будут у вас в мобильном приложении и вы сможете их использовать взамен бумажных документов. Я думаю, что мы это решение согласуем и эта программа стартует уже в следующем году", - сказал министр на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.Он отметил, что технология была отработана в период первой волны пандемии коронавируса на примере цифровых пропусков с QR-кодом. "Цифровые пропуска, которые проверяло МВД, собственно, это и была технология отработки вот этого решения, и все поняли, что это работает, это можно запустить и, в общем, не обязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде. Ты в электронном виде QR-код показываешь, в онлайне идет проверка и все хорошо", - отметил Шадаев.По его словам, по такому же принципу можно создать цифровые двойники таких документов, как водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, охотничий билет и других. "Я думаю, это будет очень удобно для наших граждан, которые дополнительно получат еще электронную подпись", - сказал глава Минцифры.Он добавил, что также планируется централизованно выдать россиянам электронные подписи. "Сейчас электронная подпись стоит денег – от 1 тысяч рублей, действует она год, и понятно, что гражданину нет никакого стимула идти ее получать. Мы централизованно отдадим всем гражданам электронную подпись и, соответственно, они все смогут стать полноценными участниками системы электронных коммуникаций, взаимодействия с бизнесом, между собой, смогут любой документ подписывать", - сказал Шадаев.Минцифры в мае подготовила проект постановления правительства РФ, которым предлагается провести в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года эксперимент по использованию специального мобильного приложения "Мобильный идентификатор" взамен паспорта при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг. Шадаев говорил, что мобильное приложение с QR-кодом может стать дополнением к бумажному паспорту, его использование повысит защиту персональных данных россиян и будет более удобным. Он не исключал, что в дальнейшем идентификатор может включить в себя студенческие билеты и социальные карты.

https://ria.ru/20201030/tsifrovizatsiya-1582313698.html

https://ria.ru/20200922/blokirovka-1577577935.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), совет федерации рф, москва, технологии, общество