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В Минцифры назвали сроки появления цифровых двойников документов
В Минцифры назвали сроки появления цифровых двойников документов
Проект по созданию цифровых двойников основных документов граждан РФ может стартовать в 2021 году, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:44
2020-11-02T16:03
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
совет федерации рф
москва
технологии
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Проект по созданию цифровых двойников основных документов граждан РФ может стартовать в 2021 году, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Мы согласовали и сейчас близки максимально к принятию решения о том, что цифровые двойники основных документов личного хранения будут у вас в мобильном приложении и вы сможете их использовать взамен бумажных документов. Я думаю, что мы это решение согласуем и эта программа стартует уже в следующем году", - сказал министр на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.Он отметил, что технология была отработана в период первой волны пандемии коронавируса на примере цифровых пропусков с QR-кодом. "Цифровые пропуска, которые проверяло МВД, собственно, это и была технология отработки вот этого решения, и все поняли, что это работает, это можно запустить и, в общем, не обязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде. Ты в электронном виде QR-код показываешь, в онлайне идет проверка и все хорошо", - отметил Шадаев.По его словам, по такому же принципу можно создать цифровые двойники таких документов, как водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, охотничий билет и других. "Я думаю, это будет очень удобно для наших граждан, которые дополнительно получат еще электронную подпись", - сказал глава Минцифры.Он добавил, что также планируется централизованно выдать россиянам электронные подписи. "Сейчас электронная подпись стоит денег – от 1 тысяч рублей, действует она год, и понятно, что гражданину нет никакого стимула идти ее получать. Мы централизованно отдадим всем гражданам электронную подпись и, соответственно, они все смогут стать полноценными участниками системы электронных коммуникаций, взаимодействия с бизнесом, между собой, смогут любой документ подписывать", - сказал Шадаев.Минцифры в мае подготовила проект постановления правительства РФ, которым предлагается провести в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года эксперимент по использованию специального мобильного приложения "Мобильный идентификатор" взамен паспорта при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг. Шадаев говорил, что мобильное приложение с QR-кодом может стать дополнением к бумажному паспорту, его использование повысит защиту персональных данных россиян и будет более удобным. Он не исключал, что в дальнейшем идентификатор может включить в себя студенческие билеты и социальные карты.
https://ria.ru/20201030/tsifrovizatsiya-1582313698.html
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максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), совет федерации рф, москва, технологии, общество

В Минцифры назвали сроки появления цифровых двойников документов

15:44 02.11.2020 (обновлено: 16:03 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновQR-код
QR-код - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Проект по созданию цифровых двойников основных документов граждан РФ может стартовать в 2021 году, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Мы согласовали и сейчас близки максимально к принятию решения о том, что цифровые двойники основных документов личного хранения будут у вас в мобильном приложении и вы сможете их использовать взамен бумажных документов. Я думаю, что мы это решение согласуем и эта программа стартует уже в следующем году", - сказал министр на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
Он отметил, что технология была отработана в период первой волны пандемии коронавируса на примере цифровых пропусков с QR-кодом. "Цифровые пропуска, которые проверяло МВД, собственно, это и была технология отработки вот этого решения, и все поняли, что это работает, это можно запустить и, в общем, не обязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде. Ты в электронном виде QR-код показываешь, в онлайне идет проверка и все хорошо", - отметил Шадаев.
По его словам, по такому же принципу можно создать цифровые двойники таких документов, как водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, охотничий билет и других. "Я думаю, это будет очень удобно для наших граждан, которые дополнительно получат еще электронную подпись", - сказал глава Минцифры.
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Он добавил, что также планируется централизованно выдать россиянам электронные подписи. "Сейчас электронная подпись стоит денег – от 1 тысяч рублей, действует она год, и понятно, что гражданину нет никакого стимула идти ее получать. Мы централизованно отдадим всем гражданам электронную подпись и, соответственно, они все смогут стать полноценными участниками системы электронных коммуникаций, взаимодействия с бизнесом, между собой, смогут любой документ подписывать", - сказал Шадаев.
Минцифры в мае подготовила проект постановления правительства РФ, которым предлагается провести в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года эксперимент по использованию специального мобильного приложения "Мобильный идентификатор" взамен паспорта при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг. Шадаев говорил, что мобильное приложение с QR-кодом может стать дополнением к бумажному паспорту, его использование повысит защиту персональных данных россиян и будет более удобным. Он не исключал, что в дальнейшем идентификатор может включить в себя студенческие билеты и социальные карты.
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Максут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Совет Федерации РФМоскваТехнологииОбщество
 
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