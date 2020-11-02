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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201102/tserkov-1582680814.html
Лукашенко назвал церковь "основной скрепой" государства
Лукашенко назвал церковь "основной скрепой" государства
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в понедельник на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Белоруссии,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:27
2020-11-02T16:27
религия и мировоззрение
белорусская православная церковь
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в понедельник на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Белоруссии, что церковь является опорой и одним из основных стержней государства."У нас очень модно говорить, что церковь отделена от государства. С первых дней своего президентства я говорил и повторяю неустанно: церковь, особенно православная, - основная скрепа нашего государства, особенно сейчас, когда мир вообще обезумел и потерял духовность. Как может быть церковь отделена от государства, читай: вне государства быть? Не может. Это опора, один из основных стержней государства, идеологических, если хотите", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.Белорусский лидер отметил, что государство всегда готово подставить плечо церкви."И пока мы не выработали в своей идеологии какую-то целостную национальную идею (сейчас больше всего патриотизм выступает на первое место), церковь всегда являлась и будет являться духовной основой, если хотите, идеологической основой нашего государства. Я не могу представить, что наши конфессии, в том числе главная - православная, вне государства. Но этим я хочу, владыка, сказать, что вы не чужой человек в государстве. Вы не где-то там - вы наш, государственный человек, как и все другие. И государство всегда готово подставить вам плечо", - подчеркнул президент.Митрополит в свою очередь подчеркнул, что и церковь не может существовать вне государства. "И мы переживаем за государство. Готовясь к встрече, мы продумали, проанализировали, в чем можно было бы помочь с учетом нынешней ситуации", - отметил он.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201102/khramy-1582665136.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/lukashenko-1582661507.html
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белорусская православная церковь, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал церковь "основной скрепой" государства

16:27 02.11.2020
 
© Фото : фото предоставлено пресс-службой Белорусской православной церквиВсесвятский храм в Минске
Всесвятский храм в Минске - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : фото предоставлено пресс-службой Белорусской православной церкви
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в понедельник на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Белоруссии, что церковь является опорой и одним из основных стержней государства.
"У нас очень модно говорить, что церковь отделена от государства. С первых дней своего президентства я говорил и повторяю неустанно: церковь, особенно православная, - основная скрепа нашего государства, особенно сейчас, когда мир вообще обезумел и потерял духовность. Как может быть церковь отделена от государства, читай: вне государства быть? Не может. Это опора, один из основных стержней государства, идеологических, если хотите", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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Лукашенко пообещал никогда не закрывать храмы
Белорусский лидер отметил, что государство всегда готово подставить плечо церкви.
"И пока мы не выработали в своей идеологии какую-то целостную национальную идею (сейчас больше всего патриотизм выступает на первое место), церковь всегда являлась и будет являться духовной основой, если хотите, идеологической основой нашего государства. Я не могу представить, что наши конфессии, в том числе главная - православная, вне государства. Но этим я хочу, владыка, сказать, что вы не чужой человек в государстве. Вы не где-то там - вы наш, государственный человек, как и все другие. И государство всегда готово подставить вам плечо", - подчеркнул президент.
Митрополит в свою очередь подчеркнул, что и церковь не может существовать вне государства. "И мы переживаем за государство. Готовясь к встрече, мы продумали, проанализировали, в чем можно было бы помочь с учетом нынешней ситуации", - отметил он.
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Религия и мировоззрениеБелорусская православная церковьАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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