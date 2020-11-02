https://ria.ru/20201102/tserkov-1582680814.html

Лукашенко назвал церковь "основной скрепой" государства

Лукашенко назвал церковь "основной скрепой" государства

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в понедельник на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Белоруссии,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:27

2020-11-02T16:27

2020-11-02T16:27

религия и мировоззрение

белорусская православная церковь

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/129533/36/1295333662_0:39:751:461_1400x0_80_0_0_6fb8b1680bff9d46c63ffd231afad4e0.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в понедельник на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Белоруссии, что церковь является опорой и одним из основных стержней государства."У нас очень модно говорить, что церковь отделена от государства. С первых дней своего президентства я говорил и повторяю неустанно: церковь, особенно православная, - основная скрепа нашего государства, особенно сейчас, когда мир вообще обезумел и потерял духовность. Как может быть церковь отделена от государства, читай: вне государства быть? Не может. Это опора, один из основных стержней государства, идеологических, если хотите", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.Белорусский лидер отметил, что государство всегда готово подставить плечо церкви."И пока мы не выработали в своей идеологии какую-то целостную национальную идею (сейчас больше всего патриотизм выступает на первое место), церковь всегда являлась и будет являться духовной основой, если хотите, идеологической основой нашего государства. Я не могу представить, что наши конфессии, в том числе главная - православная, вне государства. Но этим я хочу, владыка, сказать, что вы не чужой человек в государстве. Вы не где-то там - вы наш, государственный человек, как и все другие. И государство всегда готово подставить вам плечо", - подчеркнул президент.Митрополит в свою очередь подчеркнул, что и церковь не может существовать вне государства. "И мы переживаем за государство. Готовясь к встрече, мы продумали, проанализировали, в чем можно было бы помочь с учетом нынешней ситуации", - отметил он.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201102/khramy-1582665136.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/lukashenko-1582661507.html

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская православная церковь, александр лукашенко, белоруссия, в мире