https://ria.ru/20201102/tomsk-1582592671.html

В Томске объяснили скопление больных COVID-19 в коридорах госпиталя

В Томске объяснили скопление больных COVID-19 в коридорах госпиталя

Скопление больных в респираторном госпитале на базе медико-санитарной части №2 в Томске вызвано резким ростом количества пациентов, изменяется маршрутизация... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T09:04

2020-11-02T09:04

2020-11-02T13:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей дмитриев

томск

томская область

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НОВОСИБИРСК, 2 ноя - РИА Новости. Скопление больных в респираторном госпитале на базе медико-санитарной части №2 в Томске вызвано резким ростом количества пациентов, изменяется маршрутизация заболевших, сообщили РИА Новости в понедельник в областном департаменте здравоохранения.В минувшие выходные в социальных сетях и СМИ распространили видеоролик, на котором пациенты с коронавирусом, находящиеся на лечении в МСЧ-2, массово лежат на койках в коридорах, причем автор ролика сообщает, что и таких лежачих мест уже нет, а пациентам предлагают сидеть на стульях."Рост обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки в МСЧ-2 в прошедшие выходные стал причиной скопления людей в коридорах больницы. При этом и в этих стесненных условиях всем поступившим пациентам врачами оказана необходимая медицинская помощь", - привели в департаменте слова его начальника Сергея Дмитриева.Чиновник отметил, что для того, чтобы в дальнейшем избежать скопления пациентов, коечный фонд приемного отделения МСЧ-2, где определялся диагноз и проводились все диагностические исследования (фильтр), расширен с 80 до 150 коек. Во-вторых, с понедельника изменена прежняя маршрутизация пациентов "по скорой помощи": приемные покои респираторных госпиталей на базе Больницы скорой медицинской помощи и Томской районной больницы принимают пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19."Организация дополнительных приемных покоев в респираторных госпиталях на базе БСМП и ТРБ позволит сразу взять на себя тех пациентов, у которых подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией, сократив срок ожидания медпомощи", - сказал Дмитриев.Он также отметил, что на сегодняшний день в Томской области развернуто 2056 коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582590916.html

томск

томская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей дмитриев, томск, томская область