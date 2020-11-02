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https://ria.ru/20201102/tomsk-1582592671.html
В Томске объяснили скопление больных COVID-19 в коридорах госпиталя
В Томске объяснили скопление больных COVID-19 в коридорах госпиталя
Скопление больных в респираторном госпитале на базе медико-санитарной части №2 в Томске вызвано резким ростом количества пациентов, изменяется маршрутизация... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T09:04
2020-11-02T13:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей дмитриев
томск
томская область
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НОВОСИБИРСК, 2 ноя - РИА Новости. Скопление больных в респираторном госпитале на базе медико-санитарной части №2 в Томске вызвано резким ростом количества пациентов, изменяется маршрутизация заболевших, сообщили РИА Новости в понедельник в областном департаменте здравоохранения.В минувшие выходные в социальных сетях и СМИ распространили видеоролик, на котором пациенты с коронавирусом, находящиеся на лечении в МСЧ-2, массово лежат на койках в коридорах, причем автор ролика сообщает, что и таких лежачих мест уже нет, а пациентам предлагают сидеть на стульях."Рост обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки в МСЧ-2 в прошедшие выходные стал причиной скопления людей в коридорах больницы. При этом и в этих стесненных условиях всем поступившим пациентам врачами оказана необходимая медицинская помощь", - привели в департаменте слова его начальника Сергея Дмитриева.Чиновник отметил, что для того, чтобы в дальнейшем избежать скопления пациентов, коечный фонд приемного отделения МСЧ-2, где определялся диагноз и проводились все диагностические исследования (фильтр), расширен с 80 до 150 коек. Во-вторых, с понедельника изменена прежняя маршрутизация пациентов "по скорой помощи": приемные покои респираторных госпиталей на базе Больницы скорой медицинской помощи и Томской районной больницы принимают пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19."Организация дополнительных приемных покоев в респираторных госпиталях на базе БСМП и ТРБ позволит сразу взять на себя тех пациентов, у которых подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией, сократив срок ожидания медпомощи", - сказал Дмитриев.Он также отметил, что на сегодняшний день в Томской области развернуто 2056 коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей дмитриев, томск, томская область

В Томске объяснили скопление больных COVID-19 в коридорах госпиталя

09:04 02.11.2020 (обновлено: 13:44 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМашины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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НОВОСИБИРСК, 2 ноя - РИА Новости. Скопление больных в респираторном госпитале на базе медико-санитарной части №2 в Томске вызвано резким ростом количества пациентов, изменяется маршрутизация заболевших, сообщили РИА Новости в понедельник в областном департаменте здравоохранения.
В минувшие выходные в социальных сетях и СМИ распространили видеоролик, на котором пациенты с коронавирусом, находящиеся на лечении в МСЧ-2, массово лежат на койках в коридорах, причем автор ролика сообщает, что и таких лежачих мест уже нет, а пациентам предлагают сидеть на стульях.
"Рост обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки в МСЧ-2 в прошедшие выходные стал причиной скопления людей в коридорах больницы. При этом и в этих стесненных условиях всем поступившим пациентам врачами оказана необходимая медицинская помощь", - привели в департаменте слова его начальника Сергея Дмитриева.
Чиновник отметил, что для того, чтобы в дальнейшем избежать скопления пациентов, коечный фонд приемного отделения МСЧ-2, где определялся диагноз и проводились все диагностические исследования (фильтр), расширен с 80 до 150 коек. Во-вторых, с понедельника изменена прежняя маршрутизация пациентов "по скорой помощи": приемные покои респираторных госпиталей на базе Больницы скорой медицинской помощи и Томской районной больницы принимают пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
"Организация дополнительных приемных покоев в респираторных госпиталях на базе БСМП и ТРБ позволит сразу взять на себя тех пациентов, у которых подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией, сократив срок ожидания медпомощи", - сказал Дмитриев.
Он также отметил, что на сегодняшний день в Томской области развернуто 2056 коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ДмитриевТомскТомская область
 
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