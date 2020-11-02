Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201102/ssha-1582709966.html
Twitter запретил Трампу и Байдену заявлять о победе до официальных итогов
Twitter запретил Трампу и Байдену заявлять о победе до официальных итогов
Twitter запретил кандидатам в президенты США и всем пользователям соцсети заявлять о победе до официального объявления итогов выборов, сообщила компания в... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T18:54
2020-11-02T18:54
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581706199_0:66:2984:1745_1400x0_80_0_0_4bcb8fd33a02dbfda97dd708150500e0.jpg
ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Twitter запретил кандидатам в президенты США и всем пользователям соцсети заявлять о победе до официального объявления итогов выборов, сообщила компания в понедельник.В компании предупредили, что иные "преждевременные заявления о присвоении (победы) будут получать соответствущую пометку и перенаправлять читателей к сайту с официальной информацией.В Twitter также заявили, что будут пресекать призывы вмешательства в выборный процесс или подвергать сомнению итоги выборов. Такие посты, в том числе содержащие призывы к насилию, будут удаляться.Президент США Дональд Трамп заранее выражал сомнение в предстоящих итогах выборов, заявляя, что признает только "честные итоги". Трамп активно критикует голосование по почте и не соглашается с возможностью того, что подведение итогов голосования может потребовать дополнительного времени. Трамп же заявлял, что итоги президентских выборов должны быть обнародованы уже вечером после закрытия участков, как происходило ранее.Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп планирует досрочно объявить о победе на выборах до окончания подсчета голосов, если будет понятно, что он лидирует. По данным СМИ, Трамп обсуждал такой сценарий в ходе частных бесед в последние несколько недель. В предвыборном штабе Трампа предполагают, что он может заявить о победе, если его победа или результат с большим отрывом от соперника Джо Байдена будет зафиксирован в штатах Огайо, Флорида, Техас, Северная Каролина, Айова, Аризона и Джорджия.
https://ria.ru/20201102/amerikantsy-1582704178.html
https://ria.ru/20201031/prezident-1582360305.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581706199_253:0:2984:2048_1400x0_80_0_0_fd8bca8937bb021156d7a405fdc12c89.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, сша, twitter, в мире

Twitter запретил Трампу и Байдену заявлять о победе до официальных итогов

18:54 02.11.2020
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкИзбиратели во время досрочного голосования на выборах президента США в Нью-Йорке
Избиратели во время досрочного голосования на выборах президента США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Twitter запретил кандидатам в президенты США и всем пользователям соцсети заявлять о победе до официального объявления итогов выборов, сообщила компания в понедельник.

"Пользователи Twitter, включая кандидатов на пост (президента США) не могут заявлять о победе до официального объявления итогов", - сообщили в компании. В Twitter пояснили, что официальным будут считать "объявление избирательной комиссии штата или прогноз от по меньшей мере двух заслуживающих доверия национальных СМИ, которые делают независимые прогнозы итогов". Объявление касается как президентских выборов, так и выборов в конгресс.

В компании предупредили, что иные "преждевременные заявления о присвоении (победы) будут получать соответствущую пометку и перенаправлять читателей к сайту с официальной информацией.
В Twitter также заявили, что будут пресекать призывы вмешательства в выборный процесс или подвергать сомнению итоги выборов. Такие посты, в том числе содержащие призывы к насилию, будут удаляться.
Досрочное голосование в Талсе, штат Оклахома, США. 30 октября 2020 года - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
18:16Выборы президента США — 2020
Более 95 миллионов американцев досрочно проголосовали на выборах
Президент США Дональд Трамп заранее выражал сомнение в предстоящих итогах выборов, заявляя, что признает только "честные итоги". Трамп активно критикует голосование по почте и не соглашается с возможностью того, что подведение итогов голосования может потребовать дополнительного времени. Трамп же заявлял, что итоги президентских выборов должны быть обнародованы уже вечером после закрытия участков, как происходило ранее.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп планирует досрочно объявить о победе на выборах до окончания подсчета голосов, если будет понятно, что он лидирует. По данным СМИ, Трамп обсуждал такой сценарий в ходе частных бесед в последние несколько недель. В предвыборном штабе Трампа предполагают, что он может заявить о победе, если его победа или результат с большим отрывом от соперника Джо Байдена будет зафиксирован в штатах Огайо, Флорида, Техас, Северная Каролина, Айова, Аризона и Джорджия.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 08:00
Какой президент США выгоден России?
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАTwitterВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12США потребовали от Кипра перестать пускать в порты корабли ВМФ России
01:12В небо над Веной подняли полицейский вертолет
01:09СМИ: не менее 15 человек пострадали при стрельбе в Вене
01:07Глава Евросовета осудил нападения в Вене
01:05МВД Австрии пока не квалифицировало нападения в Вене как теракт
01:04МВД Австрии сообщило об одном убитом прохожем в Вене
01:03СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены
01:00СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
00:59МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
Лента новостейМолния