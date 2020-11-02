https://ria.ru/20201102/ssha-1582709966.html

Twitter запретил Трампу и Байдену заявлять о победе до официальных итогов

Twitter запретил Трампу и Байдену заявлять о победе до официальных итогов

Twitter запретил кандидатам в президенты США и всем пользователям соцсети заявлять о победе до официального объявления итогов выборов, сообщила компания в... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T18:54

2020-11-02T18:54

2020-11-02T18:54

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

twitter

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Twitter запретил кандидатам в президенты США и всем пользователям соцсети заявлять о победе до официального объявления итогов выборов, сообщила компания в понедельник.В компании предупредили, что иные "преждевременные заявления о присвоении (победы) будут получать соответствущую пометку и перенаправлять читателей к сайту с официальной информацией.В Twitter также заявили, что будут пресекать призывы вмешательства в выборный процесс или подвергать сомнению итоги выборов. Такие посты, в том числе содержащие призывы к насилию, будут удаляться.Президент США Дональд Трамп заранее выражал сомнение в предстоящих итогах выборов, заявляя, что признает только "честные итоги". Трамп активно критикует голосование по почте и не соглашается с возможностью того, что подведение итогов голосования может потребовать дополнительного времени. Трамп же заявлял, что итоги президентских выборов должны быть обнародованы уже вечером после закрытия участков, как происходило ранее.Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп планирует досрочно объявить о победе на выборах до окончания подсчета голосов, если будет понятно, что он лидирует. По данным СМИ, Трамп обсуждал такой сценарий в ходе частных бесед в последние несколько недель. В предвыборном штабе Трампа предполагают, что он может заявить о победе, если его победа или результат с большим отрывом от соперника Джо Байдена будет зафиксирован в штатах Огайо, Флорида, Техас, Северная Каролина, Айова, Аризона и Джорджия.

https://ria.ru/20201102/amerikantsy-1582704178.html

https://ria.ru/20201031/prezident-1582360305.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, twitter, в мире