https://ria.ru/20201102/spor-1582623235.html

В Кремле отказались комментировать спор Кадырова и Жириновского

В Кремле отказались комментировать спор Кадырова и Жириновского

Кремль не считает необходимым продолжать дискуссию вокруг спора главы Чечни Рамзана Кадырова и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского из-за Франции, заявил... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:23

2020-11-02T12:23

2020-11-02T14:00

эммануэль макрон

лдпр

дмитрий песков

рамзан кадыров

владимир жириновский

франция

париж

общество

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Кремль не считает необходимым продолжать дискуссию вокруг спора главы Чечни Рамзана Кадырова и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского из-за Франции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Конфликт между политиками возник на фоне убийства под Парижем учителя, который показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Кадыров осудил этот теракт и президента Франции Эммануэля Макрона, который, по его мнению, оправдывая карикатуры, подталкивает мусульман к терроризму. Жириновский счел, что главы регионов "не должны в это вмешиваться". Главу Чеченской Республики возмутило, что кто-то "учит глав и губернаторов своей работе", он также призвал лидера ЛДПР извиниться.Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

франция

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, лдпр, дмитрий песков, рамзан кадыров, владимир жириновский, франция, париж, общество