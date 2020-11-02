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В Кремле отказались комментировать спор Кадырова и Жириновского
В Кремле отказались комментировать спор Кадырова и Жириновского
Кремль не считает необходимым продолжать дискуссию вокруг спора главы Чечни Рамзана Кадырова и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского из-за Франции, заявил... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:23
2020-11-02T14:00
эммануэль макрон
лдпр
дмитрий песков
рамзан кадыров
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франция
париж
общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Кремль не считает необходимым продолжать дискуссию вокруг спора главы Чечни Рамзана Кадырова и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского из-за Франции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Конфликт между политиками возник на фоне убийства под Парижем учителя, который показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Кадыров осудил этот теракт и президента Франции Эммануэля Макрона, который, по его мнению, оправдывая карикатуры, подталкивает мусульман к терроризму. Жириновский счел, что главы регионов "не должны в это вмешиваться". Главу Чеченской Республики возмутило, что кто-то "учит глав и губернаторов своей работе", он также призвал лидера ЛДПР извиниться.Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
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эммануэль макрон, лдпр, дмитрий песков, рамзан кадыров, владимир жириновский, франция, париж, общество

В Кремле отказались комментировать спор Кадырова и Жириновского

12:23 02.11.2020 (обновлено: 14:00 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Кремль не считает необходимым продолжать дискуссию вокруг спора главы Чечни Рамзана Кадырова и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского из-за Франции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нами было сказано все, что нужно по этому вопросу. Не считаем необходимым далее продолжать эту дискуссию", — сказал Песков.

Конфликт между политиками возник на фоне убийства под Парижем учителя, который показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Кадыров осудил этот теракт и президента Франции Эммануэля Макрона, который, по его мнению, оправдывая карикатуры, подталкивает мусульман к терроризму. Жириновский счел, что главы регионов "не должны в это вмешиваться". Главу Чеченской Республики возмутило, что кто-то "учит глав и губернаторов своей работе", он также призвал лидера ЛДПР извиниться.
Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 08:00
Террорист убил учителя, а Европа убивает себя сама
 
Эммануэль МакронЛДПРДмитрий ПесковРамзан КадыровВладимир ЖириновскийФранцияПарижОбщество
 
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