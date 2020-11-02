https://ria.ru/20201102/sovfed-1582628411.html
Комитет Совфеда поддержал законопроект о назначении силовых министров
Комитет Совфеда поддержал законопроект о назначении силовых министров
Профильный комитет Совета Федерации поддержал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о назначении силовых министров президентом после... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:36
2020-11-02T12:36
2020-11-02T12:36
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации поддержал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о назначении силовых министров президентом после консультаций с Совфедом и рекомендовал палате одобрить его на заседании 3 ноября.Закон дает Совету Федерации право проводить консультации по предложенным президентом кандидатурам на должности руководителей силовых министерств - Минобороны, ФСБ, Минюста, МИД, МЧС.
https://ria.ru/20201102/sovfed-1582627533.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика