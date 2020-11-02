https://ria.ru/20201102/sovfed-1582628411.html

Комитет Совфеда поддержал законопроект о назначении силовых министров

Комитет Совфеда поддержал законопроект о назначении силовых министров

Профильный комитет Совета Федерации поддержал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о назначении силовых министров президентом после... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:36

2020-11-02T12:36

2020-11-02T12:36

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

политика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации поддержал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о назначении силовых министров президентом после консультаций с Совфедом и рекомендовал палате одобрить его на заседании 3 ноября.Закон дает Совету Федерации право проводить консультации по предложенным президентом кандидатурам на должности руководителей силовых министерств - Минобороны, ФСБ, Минюста, МИД, МЧС.

https://ria.ru/20201102/sovfed-1582627533.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика