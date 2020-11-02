https://ria.ru/20201102/sovfed-1582627533.html

Комитет Совфеда поддержал закон о новом порядке назначения глав ФСБ и СВР

Комитет Совфеда поддержал закон о новом порядке назначения глав ФСБ и СВР

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о новом порядке... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:33

2020-11-02T12:33

2020-11-02T12:33

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/76504/32/765043298_0:96:3077:1826_1400x0_80_0_0_cf81403f058c8f31a77a0017f6bc6e08.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о новом порядке назначения руководителей ФСБ и СВР и рекомендовал палате одобрить его 3 ноября.Согласно закону, теперь президент перед назначением будет проводить консультации по этим кандидатурам с Советом Федерации.

https://ria.ru/20201102/ombudsmen-1582623802.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика