https://ria.ru/20201102/sovfed-1582627533.html
Комитет Совфеда поддержал закон о новом порядке назначения глав ФСБ и СВР
Комитет Совфеда поддержал закон о новом порядке назначения глав ФСБ и СВР
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о новом порядке... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:33
2020-11-02T12:33
2020-11-02T12:33
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о новом порядке назначения руководителей ФСБ и СВР и рекомендовал палате одобрить его 3 ноября.Согласно закону, теперь президент перед назначением будет проводить консультации по этим кандидатурам с Советом Федерации.
https://ria.ru/20201102/ombudsmen-1582623802.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика