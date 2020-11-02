https://ria.ru/20201102/shkoly-1582706246.html

Кравцов оценил эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в школах

Кравцов оценил эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в школах

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в российских школах управляемая, закрыты на карантин 0,1% школ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T18:27

2020-11-02T18:27

2020-11-02T18:37

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сергей кравцов

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АРТЕК (Крым), 2 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в российских школах управляемая, закрыты на карантин 0,1% школ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."В целом на сегодняшний день ситуация в школах управляемая, у нас закрыты на карантин из-за коронавируса 0,1% общеобразовательных учреждений", - заявил Кравцов в ходе визита в детский центр "Артек" на финал конкурса "Большая перемена".Он отметил, что для снижения заболеваемости многие регионы продлевают осенние каникулы, принимают решения исходя из той ситуации, которая сложилась именно у них, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей.Кравцов добавил, что министерство прежде всего желает, чтобы ситуация не повлияла на качество образования. По его словам, рекомендациями министерства предусмотрена возможность корректировки учебных программ, переноса тех или иных тем на другую четверть.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/shkola-1582235548.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, артек, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сергей кравцов, общество