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https://ria.ru/20201102/shkoly-1582706246.html
Кравцов оценил эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в школах
Кравцов оценил эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в школах
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в российских школах управляемая, закрыты на карантин 0,1% школ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T18:27
2020-11-02T18:37
социальный навигатор
сн_образование
артек
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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коронавирусы
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АРТЕК (Крым), 2 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в российских школах управляемая, закрыты на карантин 0,1% школ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."В целом на сегодняшний день ситуация в школах управляемая, у нас закрыты на карантин из-за коронавируса 0,1% общеобразовательных учреждений", - заявил Кравцов в ходе визита в детский центр "Артек" на финал конкурса "Большая перемена".Он отметил, что для снижения заболеваемости многие регионы продлевают осенние каникулы, принимают решения исходя из той ситуации, которая сложилась именно у них, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей.Кравцов добавил, что министерство прежде всего желает, чтобы ситуация не повлияла на качество образования. По его словам, рекомендациями министерства предусмотрена возможность корректировки учебных программ, переноса тех или иных тем на другую четверть.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/shkola-1582235548.html
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социальный навигатор, сн_образование, артек, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сергей кравцов, общество

Кравцов оценил эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в школах

18:27 02.11.2020 (обновлено: 18:37 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкУченики на уроке по профилактике заболевания
Ученики на уроке по профилактике заболевания - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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АРТЕК (Крым), 2 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в российских школах управляемая, закрыты на карантин 0,1% школ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"В целом на сегодняшний день ситуация в школах управляемая, у нас закрыты на карантин из-за коронавируса 0,1% общеобразовательных учреждений", - заявил Кравцов в ходе визита в детский центр "Артек" на финал конкурса "Большая перемена".
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Он отметил, что для снижения заболеваемости многие регионы продлевают осенние каникулы, принимают решения исходя из той ситуации, которая сложилась именно у них, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей.
Кравцов добавил, что министерство прежде всего желает, чтобы ситуация не повлияла на качество образования. По его словам, рекомендациями министерства предусмотрена возможность корректировки учебных программ, переноса тех или иных тем на другую четверть.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеАртекКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСергей КравцовОбщество
 
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