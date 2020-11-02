https://ria.ru/20201102/sfu-1582276232.html

Найдена причина глобального похолодания и засух в I тысячелетии нашей эры

Найдена причина глобального похолодания и засух в I тысячелетии нашей эры

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в составе научного коллектива определили, что извержения стратосферных вулканов в первом тысячелетии нашей эры РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T03:00

2020-11-02T03:00

2020-11-02T04:40

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

российская академия наук

сибирский федеральный университет

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в составе научного коллектива определили, что извержения стратосферных вулканов в первом тысячелетии нашей эры оказывали большее воздействие на леса Северного полушария, в частности, на Сибирь, по сравнению с современным периодом. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Dendrochronologia.Ученые проанализировали данные по годичным кольцам деревьев, растущих в девяти субарктических и высокогорных районах Северного полушария, с помощью дендрохронологического и статистического методов. В результате исследователями было выделено семь районов, где рост деревьев наиболее четко регистрирует изменения температурного режима огромных прилегающих территорий.По ее словам, годичные кольца деревьев являются чувствительным индикатором таких изменений и фиксируют их на протяжении нескольких столетий и даже тысячелетий."Пики потепления в Северном полушарии приходились на 280-ые, 990-ые и 1020-ые гг. нашей эры, когда воздействие вулканов в течение длительных предшествующих этим десятилетиям периодов на климат планеты было минимальным. Установлено, что аномально холодными были 536, 541 и 542 годы нашей эры, когда извержение неизвестного вулкана повлекло к глобальному похолоданию в Северо-Атлантических, Европейских, Восточно-Азиатских регионах, включая Сибирь. В течение этих лет летняя температура в среднем понижалась на 4°С по сравнению с ее средними значениями за последние 2000 лет", — рассказала Чуракова.Исследователи установили, что в аномально холодные годы были сформированы очень узкие годичные кольца, содержащие всего один-два ряда клеток. Старший научный сотрудник Лаборатории биогеохимии экосистем СФУ, кандидат биологических наук Марина Фонти пояснила, что обычно в субарктических регионах формируется до 13 клеточных рядов. В высокогорных районах, например, на Алтае после стратосферных вулканических извержений могут формироваться морозобойные кольца, в связи с резким понижением летней температуры воздуха и даже выпадением снега в июле месяце. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Сlimate of the Past.В дальнейшем ученые планируют изучить гидрологические процессы после экстремальных событий в течение последних 2000 лет, зафиксированных в годичных кольцах хвойных из бореальных лесных экосистем. По словам авторов, с помощью климатических моделей возможно выявить риски вулканических событий, что будет способствовать своевременному информационному оповещению населения.Исследование выполнено учеными из Института экологии и географии и Гуманитарного института СФУ, а также Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН совместно с зарубежными коллегами из Швейцарии и Англии.

https://ria.ru/20200922/sfu-1577548592.html

https://ria.ru/20200114/1563365992.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, российская академия наук, сибирский федеральный университет