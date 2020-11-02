https://ria.ru/20201102/sestry-1582353758.html

Сандра О и Аквафина сыграют сестер в новой комедии, пишут СМИ

Сандра О и Аквафина сыграют сестер в новой комедии, пишут СМИ

СМИ узнали, Аквафина ("Восемь подруг Оушена") и Сандр О ("Убивая Еву") снимутся в комедийном фильме видеосервиса Netflix, который еще не получил названия,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T04:29

2020-11-02T04:29

2020-11-02T04:29

культура

сандра о

кино и сериалы

новости культуры

netflix

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. СМИ узнали, Аквафина ("Восемь подруг Оушена") и Сандр О ("Убивая Еву") снимутся в комедийном фильме видеосервиса Netflix, который еще не получил названия, сообщает Deadline. В центре сюжета две сестры, которые пытаются наладить отношения. Ради этого одна из них помогает другой осуществить мечту всей жизни: принять участие в любимом шоу. Известно, что Сандра О исполнит роль одинокой затворницы, а Аквафина – ее сестру, которая терпит крушение поезда. По информации Deadline, сценарий написала Джен Д'Анджело. До этого она работала над сиквелом комедии "Фокус-покус" для платформы Disney +. Продюсерами проекта выбрали Джессику Элбаум ("Стриптизерши") и Уилла Феррелла ("Евровидение: История огненной саги"). Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, в Netflix пока не раскрывают.

https://ria.ru/20201013/komediya-1579534766.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сандра о, кино и сериалы, новости культуры, netflix