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Сандра О и Аквафина сыграют сестер в новой комедии, пишут СМИ
Сандра О и Аквафина сыграют сестер в новой комедии, пишут СМИ
СМИ узнали, Аквафина ("Восемь подруг Оушена") и Сандр О ("Убивая Еву") снимутся в комедийном фильме видеосервиса Netflix, который еще не получил названия,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T04:29
2020-11-02T04:29
культура
сандра о
кино и сериалы
новости культуры
netflix
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. СМИ узнали, Аквафина ("Восемь подруг Оушена") и Сандр О ("Убивая Еву") снимутся в комедийном фильме видеосервиса Netflix, который еще не получил названия, сообщает Deadline. В центре сюжета две сестры, которые пытаются наладить отношения. Ради этого одна из них помогает другой осуществить мечту всей жизни: принять участие в любимом шоу. Известно, что Сандра О исполнит роль одинокой затворницы, а Аквафина – ее сестру, которая терпит крушение поезда. По информации Deadline, сценарий написала Джен Д'Анджело. До этого она работала над сиквелом комедии "Фокус-покус" для платформы Disney +. Продюсерами проекта выбрали Джессику Элбаум ("Стриптизерши") и Уилла Феррелла ("Евровидение: История огненной саги"). Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, в Netflix пока не раскрывают.
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сандра о, кино и сериалы, новости культуры, netflix

Сандра О и Аквафина сыграют сестер в новой комедии, пишут СМИ

04:29 02.11.2020
 
© AP Photo / Chris Pizzello/AFP/Chris Delmas Аквафина / Сандра О
Аквафина / Сандра О - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© AP Photo / Chris Pizzello/AFP/Chris Delmas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. СМИ узнали, Аквафина ("Восемь подруг Оушена") и Сандр О ("Убивая Еву") снимутся в комедийном фильме видеосервиса Netflix, который еще не получил названия, сообщает Deadline.
В центре сюжета две сестры, которые пытаются наладить отношения. Ради этого одна из них помогает другой осуществить мечту всей жизни: принять участие в любимом шоу. Известно, что Сандра О исполнит роль одинокой затворницы, а Аквафина – ее сестру, которая терпит крушение поезда.
По информации Deadline, сценарий написала Джен Д'Анджело. До этого она работала над сиквелом комедии "Фокус-покус" для платформы Disney +. Продюсерами проекта выбрали Джессику Элбаум ("Стриптизерши") и Уилла Феррелла ("Евровидение: История огненной саги").
Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, в Netflix пока не раскрывают.
Кадр из фильма Предложение - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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КультураСандра ОКино и сериалыНовости культурыNetflix
 
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