https://ria.ru/20201026/fokus-pokus-1581549852.html
Стал известен актерский состав сиквела "Фокуса-покуса"
Бетт Мидлер подтвердила информацию о том, что в сиквеле "Фокуса-покуса" примут участие актрисы из оригинальной картины, сообщает NME. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:54
2020-10-26T13:54
2020-10-26T13:54
культура
бетт мидлер
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Бетт Мидлер подтвердила информацию о том, что в сиквеле "Фокуса-покуса" примут участие актрисы из оригинальной картины, <a href="https://www.nme.com/news/film/bette-midler-confirms-original-hocus-pocus-cast-members-will-reunite-for-sequel-2797531" target="_blank">сообщает</a> NME.В прошлом году появились сведения о том, что Disney+ начал работу над продолжением культовой ленты 1993 года. Актриса Сара Джессика-Паркер <a href="https://www.instagram.com/p/B4TkqA2FwAo/?utm_source=ig_embed" target="_blank">поделилась</a> в своем инстаграме, что она, Бет Мидлер и Кэти Наджими заинтересованы в том, чтобы вернуться к своим ролям в этом проекте.Мидлер, сыгравшая Винни Сандерсон 27 лет назад, подтвердила эту информацию, сославшись на контакт с представителями кинокомпании."Они собираются снять новый фильм, и, когда у нас спросили, хотим ли мы принять в нем участие, мы все, конечно, сказали да. Я согласна, какие тут могут быть сомнения", — отметила она.Актрисы воссоединятся на виртуальной встрече "сестер Сандерсон" на Хэллоуин, 30 октября."Это удивительно, но когда мы снова надели костюмы ведьм, мы начали вести себя друг с другом точно так же, как на экране 27 лет назад. Как будто перерыв был всего на одни выходные", — рассказала она.
https://ria.ru/20191024/1560167354.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бетт мидлер, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости
. Бетт Мидлер подтвердила информацию о том, что в сиквеле "Фокуса-покуса" примут участие актрисы из оригинальной картины, сообщает
NME.
В прошлом году появились сведения о том, что Disney+ начал работу над продолжением культовой ленты 1993 года. Актриса Сара Джессика-Паркер поделилась
в своем инстаграме, что она, Бет Мидлер и Кэти Наджими заинтересованы в том, чтобы вернуться к своим ролям в этом проекте.
Мидлер, сыгравшая Винни Сандерсон 27 лет назад, подтвердила эту информацию, сославшись на контакт с представителями кинокомпании.
"Они собираются снять новый фильм, и, когда у нас спросили, хотим ли мы принять в нем участие, мы все, конечно, сказали да. Я согласна, какие тут могут быть сомнения", — отметила она.
Актрисы воссоединятся на виртуальной встрече "сестер Сандерсон" на Хэллоуин, 30 октября.
"Это удивительно, но когда мы снова надели костюмы ведьм, мы начали вести себя друг с другом точно так же, как на экране 27 лет назад. Как будто перерыв был всего на одни выходные", — рассказала она.