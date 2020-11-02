https://ria.ru/20201102/sakhalin-1582599330.html

Сахалин и Курилы планируют сделать доступнее для туристов

Сахалин и Курилы планируют сделать доступнее для туристов

Власти Сахалинской области хотят сделать уникальные природные места островов более доступными для туристов, при этом сохранив природу максимально нетронутой,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:23

2020-11-02T10:23

2020-11-02T10:23

туризм

туризм

туристы

итуруп

дальний восток

новости - туризм

шикотан

валерий лимаренко

сахалин

курильские острова

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Власти Сахалинской области хотят сделать уникальные природные места островов более доступными для туристов, при этом сохранив природу максимально нетронутой, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Валерий Лимаренко.По словам губернатора, власти недавно презентовали туристический кластер и до конца 2024 года планируют реализовать проекты еще двух — "Лагуне Буссе" и "Южным Курилам", общая стоимость которых оценивается в десять миллиардов рублей. Планируется, что большинство денег удастся привлечь с помощью инвесторов. Кластер "Лагуна Буссе" включает в себя около десяти популярных туристических точек: мысы Великан, Птичий, Евстафия, село Новиково и маяк Анива, гору Крузенштерна, заливы Анива и Мордвинова, село Охотское, город Корсаков, аэродром Пушистый, бухту Чайка и мыс Трудный, село Озёрское и Вавайские озера.Кластер "Южные Курилы" охватывает территорию островов Шикотан, Кунашир и Итуруп. В его состав входят пять памятников регионального значения: вулкан Менделеева, лагуноозерный реликтовый лес и другие, заповедник "Курильский", а также федеральный природный биологический заказник "Малые Курилы". Здесь представлены более 20 туристических маршрутов, обилие термальных источников, места для рыбалки и экстремального туризма, есть возможность развивать мини-круизы и морские прогулки.

https://ria.ru/20201006/kurily-1578055209.html

https://ria.ru/20201030/khimushin-1581721342.html

итуруп

дальний восток

шикотан

сахалин

курильские острова

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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