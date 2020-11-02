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Туризм
https://ria.ru/20201102/sakhalin-1582599330.html
Сахалин и Курилы планируют сделать доступнее для туристов
Сахалин и Курилы планируют сделать доступнее для туристов
Власти Сахалинской области хотят сделать уникальные природные места островов более доступными для туристов, при этом сохранив природу максимально нетронутой,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:23
2020-11-02T10:23
туризм
туризм
туристы
итуруп
дальний восток
новости - туризм
шикотан
валерий лимаренко
сахалин
курильские острова
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Власти Сахалинской области хотят сделать уникальные природные места островов более доступными для туристов, при этом сохранив природу максимально нетронутой, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Валерий Лимаренко.По словам губернатора, власти недавно презентовали туристический кластер и до конца 2024 года планируют реализовать проекты еще двух — "Лагуне Буссе" и "Южным Курилам", общая стоимость которых оценивается в десять миллиардов рублей. Планируется, что большинство денег удастся привлечь с помощью инвесторов. Кластер "Лагуна Буссе" включает в себя около десяти популярных туристических точек: мысы Великан, Птичий, Евстафия, село Новиково и маяк Анива, гору Крузенштерна, заливы Анива и Мордвинова, село Охотское, город Корсаков, аэродром Пушистый, бухту Чайка и мыс Трудный, село Озёрское и Вавайские озера.Кластер "Южные Курилы" охватывает территорию островов Шикотан, Кунашир и Итуруп. В его состав входят пять памятников регионального значения: вулкан Менделеева, лагуноозерный реликтовый лес и другие, заповедник "Курильский", а также федеральный природный биологический заказник "Малые Курилы". Здесь представлены более 20 туристических маршрутов, обилие термальных источников, места для рыбалки и экстремального туризма, есть возможность развивать мини-круизы и морские прогулки.
https://ria.ru/20201006/kurily-1578055209.html
https://ria.ru/20201030/khimushin-1581721342.html
итуруп
дальний восток
шикотан
сахалин
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туризм, туристы, итуруп, дальний восток, новости - туризм, шикотан, валерий лимаренко, сахалин, курильские острова, отдых

Сахалин и Курилы планируют сделать доступнее для туристов

10:23 02.11.2020
 
© РИА Новости / Немировский / Перейти в фотобанкОстров Сахалин
Остров Сахалин - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Немировский
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Власти Сахалинской области хотят сделать уникальные природные места островов более доступными для туристов, при этом сохранив природу максимально нетронутой, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Валерий Лимаренко.
"Наша задача – сформировать интересный туристический продукт, который привлечет путешественников не только из России, но и из другх стран В Сахалинской области много уникальных природных мест, и мы хотим сделать их более доступными для посещения. Но в то же время максимально сохранить их в нетронутом виде. Поэтому обсуждаем тему кемпингов, строительство грунтовых дорог по современным технологиям", — рассказал он.
По словам губернатора, власти недавно презентовали туристический кластер и до конца 2024 года планируют реализовать проекты еще двух — "Лагуне Буссе" и "Южным Курилам", общая стоимость которых оценивается в десять миллиардов рублей. Планируется, что большинство денег удастся привлечь с помощью инвесторов.
"В ноябре в Москве пройдут Дни Дальнего Востока, в рамках этого мероприятия планируем провести с бизнесменами отдельную встречу, чтобы подробно разобрать все налоговые преференции, организационную часть", — сказал Лимаренко.
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Кластер "Лагуна Буссе" включает в себя около десяти популярных туристических точек: мысы Великан, Птичий, Евстафия, село Новиково и маяк Анива, гору Крузенштерна, заливы Анива и Мордвинова, село Охотское, город Корсаков, аэродром Пушистый, бухту Чайка и мыс Трудный, село Озёрское и Вавайские озера.
Кластер "Южные Курилы" охватывает территорию островов Шикотан, Кунашир и Итуруп. В его состав входят пять памятников регионального значения: вулкан Менделеева, лагуноозерный реликтовый лес и другие, заповедник "Курильский", а также федеральный природный биологический заказник "Малые Курилы". Здесь представлены более 20 туристических маршрутов, обилие термальных источников, места для рыбалки и экстремального туризма, есть возможность развивать мини-круизы и морские прогулки.
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