https://ria.ru/20201102/rebenok-1582616858.html

В Петербурге от выстрела из травматического пистолета пострадал ребенок

В Петербурге от выстрела из травматического пистолета пострадал ребенок

Ребенок 6 лет пострадал от выстрела из травматического пистолета в квартире в Петербурге, ведется проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:58

2020-11-02T11:58

2020-11-02T11:58

гумвд

калининский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Ребенок 6 лет пострадал от выстрела из травматического пистолета в квартире в Петербурге, ведется проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Устанавливаются обстоятельства, при которых шестилетний ребенок получил травму из травматического пистолета. Второго ноября около 9.30 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по Учительской улице по недосмотру родителей семилетний ребенок взял травматический пистолет отца из тумбочки и совершил выстрел в своего младшего брата шести лет", - сказано в сообщении.По предварительным данным, мальчик получил касательное ранение и был госпитализирован. Ведется проверка.

https://radiosputnik.ria.ru/20200206/1564350441.html

калининский район

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, калининский район, санкт-петербург, происшествия