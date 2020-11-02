https://ria.ru/20201102/rebenok-1582616858.html
В Петербурге от выстрела из травматического пистолета пострадал ребенок
В Петербурге от выстрела из травматического пистолета пострадал ребенок
Ребенок 6 лет пострадал от выстрела из травматического пистолета в квартире в Петербурге, ведется проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:58
2020-11-02T11:58
2020-11-02T11:58
гумвд
калининский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Ребенок 6 лет пострадал от выстрела из травматического пистолета в квартире в Петербурге, ведется проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Устанавливаются обстоятельства, при которых шестилетний ребенок получил травму из травматического пистолета. Второго ноября около 9.30 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по Учительской улице по недосмотру родителей семилетний ребенок взял травматический пистолет отца из тумбочки и совершил выстрел в своего младшего брата шести лет", - сказано в сообщении.По предварительным данным, мальчик получил касательное ранение и был госпитализирован. Ведется проверка.
https://radiosputnik.ria.ru/20200206/1564350441.html
калининский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, калининский район, санкт-петербург, происшествия