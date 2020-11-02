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В Петербурге от выстрела из травматического пистолета пострадал ребенок
В Петербурге от выстрела из травматического пистолета пострадал ребенок
Ребенок 6 лет пострадал от выстрела из травматического пистолета в квартире в Петербурге, ведется проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:58
2020-11-02T11:58
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калининский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Ребенок 6 лет пострадал от выстрела из травматического пистолета в квартире в Петербурге, ведется проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Устанавливаются обстоятельства, при которых шестилетний ребенок получил травму из травматического пистолета. Второго ноября около 9.30 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по Учительской улице по недосмотру родителей семилетний ребенок взял травматический пистолет отца из тумбочки и совершил выстрел в своего младшего брата шести лет", - сказано в сообщении.По предварительным данным, мальчик получил касательное ранение и был госпитализирован. Ведется проверка.
https://radiosputnik.ria.ru/20200206/1564350441.html
калининский район
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гумвд, калининский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге от выстрела из травматического пистолета пострадал ребенок

11:58 02.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМашина скорой помощи на одной из улиц Москвы
Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Ребенок 6 лет пострадал от выстрела из травматического пистолета в квартире в Петербурге, ведется проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"Устанавливаются обстоятельства, при которых шестилетний ребенок получил травму из травматического пистолета. Второго ноября около 9.30 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по Учительской улице по недосмотру родителей семилетний ребенок взял травматический пистолет отца из тумбочки и совершил выстрел в своего младшего брата шести лет", - сказано в сообщении.
По предварительным данным, мальчик получил касательное ранение и был госпитализирован. Ведется проверка.
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