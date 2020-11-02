https://ria.ru/20201102/ptitsa-1582682900.html

В сочинском аэропорту задержали рейс из-за птицы в турбине самолета

В сочинском аэропорту задержали рейс из-за птицы в турбине самолета

Самолёт рейсом в Новосибирск задержали в аэропорту Сочи, так как при разгоне ему в турбину попала птица, сообщил РИА Новости представитель сочинского аэропорта. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:34

2020-11-02T16:34

2020-11-02T16:41

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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Самолёт рейсом в Новосибирск задержали в аэропорту Сочи, так как при разгоне ему в турбину попала птица, сообщил РИА Новости представитель сочинского аэропорта.По его словам, в понедельник в 14:00 поступило сообщение о прерывании взлета самолета А321 авиакомпании S7 рейса 5104 по маршруту Сочи-Новосибирск.Уточняется, что на борту находятся 165 пассажиров и шесть членов экипажа. Вылет самолёта запланирован в 16.30.

https://ria.ru/20201001/samolet-1578009471.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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