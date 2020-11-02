https://ria.ru/20201102/ptitsa-1582682900.html
В сочинском аэропорту задержали рейс из-за птицы в турбине самолета
В сочинском аэропорту задержали рейс из-за птицы в турбине самолета
Самолёт рейсом в Новосибирск задержали в аэропорту Сочи, так как при разгоне ему в турбину попала птица, сообщил РИА Новости представитель сочинского аэропорта. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:34
2020-11-02T16:34
2020-11-02T16:41
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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Самолёт рейсом в Новосибирск задержали в аэропорту Сочи, так как при разгоне ему в турбину попала птица, сообщил РИА Новости представитель сочинского аэропорта.По его словам, в понедельник в 14:00 поступило сообщение о прерывании взлета самолета А321 авиакомпании S7 рейса 5104 по маршруту Сочи-Новосибирск.Уточняется, что на борту находятся 165 пассажиров и шесть членов экипажа. Вылет самолёта запланирован в 16.30.
https://ria.ru/20201001/samolet-1578009471.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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