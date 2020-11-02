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В сочинском аэропорту задержали рейс из-за птицы в турбине самолета
В сочинском аэропорту задержали рейс из-за птицы в турбине самолета
Самолёт рейсом в Новосибирск задержали в аэропорту Сочи, так как при разгоне ему в турбину попала птица, сообщил РИА Новости представитель сочинского аэропорта. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:34
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сочи
происшествия
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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Самолёт рейсом в Новосибирск задержали в аэропорту Сочи, так как при разгоне ему в турбину попала птица, сообщил РИА Новости представитель сочинского аэропорта.По его словам, в понедельник в 14:00 поступило сообщение о прерывании взлета самолета А321 авиакомпании S7 рейса 5104 по маршруту Сочи-Новосибирск.Уточняется, что на борту находятся 165 пассажиров и шесть членов экипажа. Вылет самолёта запланирован в 16.30.
https://ria.ru/20201001/samolet-1578009471.html
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туризм, новости - туризм, s7 airlines, новосибирск, сочи, происшествия

В сочинском аэропорту задержали рейс из-за птицы в турбине самолета

16:34 02.11.2020 (обновлено: 16:41 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЗдание Международного аэропорта Сочи
Здание Международного аэропорта Сочи - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Самолёт рейсом в Новосибирск задержали в аэропорту Сочи, так как при разгоне ему в турбину попала птица, сообщил РИА Новости представитель сочинского аэропорта.
По его словам, в понедельник в 14:00 поступило сообщение о прерывании взлета самолета А321 авиакомпании S7 рейса 5104 по маршруту Сочи-Новосибирск.
"При привзлетном разгоне в турбину попала птица, взлет не производился. Борт осмотрен техническими службами аэропорта. Повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на борту находятся 165 пассажиров и шесть членов экипажа. Вылет самолёта запланирован в 16.30.
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