https://ria.ru/20201102/prazdniki-1582608846.html
Названы города, популярные у россиян для отдыха на Новый год
Названы города, популярные у россиян для отдыха на Новый год
Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и Нижний Новгород оказались в числе городов, популярных у российских туристов для отдыха в новогодние праздники, сообщает... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:25
2020-11-02T11:25
2020-11-02T11:25
туризм
куда поехать
новости - туризм
новый год
егорьевск
нижний новгород
челябинск
московская область (подмосковье)
выборг
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_0:255:2733:1792_1400x0_80_0_0_14a5293728ddb6f6ab6db6067c6f9cc1.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и Нижний Новгород оказались в числе городов, популярных у российских туристов для отдыха в новогодние праздники, сообщает Tvil.ru. Города определены по данным бронирований туристами жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 по 8 января 2021 года.В список не вошли курорты на Черноморском и Азовском побережье РФ. В него также попали Егорьевск в Московской области, Кимры в Тверской области, Светлогорск в Калининградской области, Выборг в Ленинградской области, Челябинск в Челябинской области и Владивосток в Приморском крае.По данным сервиса, туристы бронируют новогодний отдых на период от двух до пяти ночей и планируют потратить на проживание от 1,5 до 51,4 тысячи рублей в сутки.
https://ria.ru/20201031/podolskaya-1581721698.html
егорьевск
нижний новгород
челябинск
московская область (подмосковье)
выборг
владивосток
кимры
ярославль
санкт-петербург
казань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_1:0:2730:2047_1400x0_80_0_0_69e77c97052f3a2901dc2a110301d3b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда поехать, новости - туризм, новый год, егорьевск, нижний новгород, челябинск, московская область (подмосковье), выборг, владивосток, кимры, ярославль, санкт-петербург, казань, отдых, праздник