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Туризм
https://ria.ru/20201102/prazdniki-1582608846.html
Названы города, популярные у россиян для отдыха на Новый год
Названы города, популярные у россиян для отдыха на Новый год
Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и Нижний Новгород оказались в числе городов, популярных у российских туристов для отдыха в новогодние праздники, сообщает... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:25
2020-11-02T11:25
туризм
куда поехать
новости - туризм
новый год
егорьевск
нижний новгород
челябинск
московская область (подмосковье)
выборг
владивосток
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и Нижний Новгород оказались в числе городов, популярных у российских туристов для отдыха в новогодние праздники, сообщает Tvil.ru. Города определены по данным бронирований туристами жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 по 8 января 2021 года.В список не вошли курорты на Черноморском и Азовском побережье РФ. В него также попали Егорьевск в Московской области, Кимры в Тверской области, Светлогорск в Калининградской области, Выборг в Ленинградской области, Челябинск в Челябинской области и Владивосток в Приморском крае.По данным сервиса, туристы бронируют новогодний отдых на период от двух до пяти ночей и планируют потратить на проживание от 1,5 до 51,4 тысячи рублей в сутки.
https://ria.ru/20201031/podolskaya-1581721698.html
егорьевск
нижний новгород
челябинск
московская область (подмосковье)
выборг
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кимры
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санкт-петербург
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куда поехать, новости - туризм, новый год, егорьевск, нижний новгород, челябинск, московская область (подмосковье), выборг, владивосток, кимры, ярославль, санкт-петербург, казань, отдых, праздник

Названы города, популярные у россиян для отдыха на Новый год

11:25 02.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и Нижний Новгород оказались в числе городов, популярных у российских туристов для отдыха в новогодние праздники, сообщает Tvil.ru.
Города определены по данным бронирований туристами жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 по 8 января 2021 года.
В список не вошли курорты на Черноморском и Азовском побережье РФ. В него также попали Егорьевск в Московской области, Кимры в Тверской области, Светлогорск в Калининградской области, Выборг в Ленинградской области, Челябинск в Челябинской области и Владивосток в Приморском крае.
По данным сервиса, туристы бронируют новогодний отдых на период от двух до пяти ночей и планируют потратить на проживание от 1,5 до 51,4 тысячи рублей в сутки.
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Туризмкуда поехатьНовости - ТуризмНовый годЕгорьевскНижний НовгородЧелябинскМосковская область (Подмосковье)ВыборгВладивостокКимрыЯрославльСанкт-ПетербургКазаньОтдыхПраздник
 
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