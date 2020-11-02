https://ria.ru/20201102/prazdniki-1582608846.html

Названы города, популярные у россиян для отдыха на Новый год

Названы города, популярные у россиян для отдыха на Новый год

Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и Нижний Новгород оказались в числе городов, популярных у российских туристов для отдыха в новогодние праздники, сообщает... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:25

2020-11-02T11:25

2020-11-02T11:25

туризм

куда поехать

новости - туризм

новый год

егорьевск

нижний новгород

челябинск

московская область (подмосковье)

выборг

владивосток

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и Нижний Новгород оказались в числе городов, популярных у российских туристов для отдыха в новогодние праздники, сообщает Tvil.ru. Города определены по данным бронирований туристами жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 по 8 января 2021 года.В список не вошли курорты на Черноморском и Азовском побережье РФ. В него также попали Егорьевск в Московской области, Кимры в Тверской области, Светлогорск в Калининградской области, Выборг в Ленинградской области, Челябинск в Челябинской области и Владивосток в Приморском крае.По данным сервиса, туристы бронируют новогодний отдых на период от двух до пяти ночей и планируют потратить на проживание от 1,5 до 51,4 тысячи рублей в сутки.

https://ria.ru/20201031/podolskaya-1581721698.html

егорьевск

нижний новгород

челябинск

московская область (подмосковье)

выборг

владивосток

кимры

ярославль

санкт-петербург

казань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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