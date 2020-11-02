https://ria.ru/20201102/pogoda-1582578681.html

Вильфанд пообещал продолжение "золотой осени"

Вильфанд пообещал продолжение "золотой осени"

Потепление ожидается с понедельника в центре Европейской России и на северо-западе региона, дневные температуры в течение недели превысят отметку в десять... РИА Новости, 02.11.2020

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россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Потепление ожидается с понедельника в центре Европейской России и на северо-западе региона, дневные температуры в течение недели превысят отметку в десять градусов, на азиатской территории страны температура также будет выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Температура в центре европейской части страны, по его словам, будет выше нормы на пять—семь градусов."Это очень существенная величина, но если говорить об абсолютных значениях, то в основном понедельник будет умеренным. Максимальные значения достигнут величин шесть—восемь градусов, но и такая температура будет выше нормы. Дальше вторник, среда — столбик термометра будет стремиться к двузначным отметкам", - сообщил Вильфанд.Согласно прогнозу, погода в регионе будет облачной, но без осадков.При этом и на юге Европейской России благодаря высокому давлению будет стоять солнечная погода.По словам Вильфанда, положительная аномалия температуры на грядущей неделе будет также наблюдаться на азиатской части страны.Единственный регион, где температура будет около нормы, - Якутия, заключил синоптик.

https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582202532.html

https://ria.ru/20201028/gelendzhik-1553297414.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество