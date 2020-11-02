https://ria.ru/20201102/pamfilova-1582650446.html

Памфилова оценила названный в ее честь арт-объект с пнем в Вологде

Памфилова оценила названный в ее честь арт-объект с пнем в Вологде

Глава ЦИК России Элла Памфилова призналась, что ей понравился арт-объект с "пеньком для голосования" в Вологде, и выразила сожаление, узнав, что он уже... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:11

2020-11-02T14:11

2020-11-02T14:11

элла памфилова

цик рф

ульяновск

брянск

владимирская область

вологда

вологодская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_0:103:1972:1212_1400x0_80_0_0_8517d5e034cd6c928ae6d59a7b644838.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова призналась, что ей понравился арт-объект с "пеньком для голосования" в Вологде, и выразила сожаление, узнав, что он уже демонтирован.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Вологде появился арт-объект, представлявший собой металлическую урну на пне с табличкой "Пень имени Эллы Памфиловой". В городской администрации РИА Новости позднее рассказали, что инсталляция неизвестного автора не была согласована в властями, она уже демонтирована, но администрация не имеет к этому отношения."Я прекрасно отношусь к народному творчеству. Мне очень понравился этот арт-объект. Если его демонтировали, то очень жаль, сожалею об этом", - сказала Памфилова РИА Новости.Глава ЦИК России во время летней и осенней избирательных кампаний сама называла голосование вне помещений, введенное в связи с ситуацией по COVID-19, "голосованием на пеньке", отмечая, что требования к работе на таких избирательных участках ужесточаются.По данным ЦИК, в ходе летней кампании пни были использованы в качестве места для голосования лишь в трех регионах: во Владимирской области, Брянске и Ульяновске, остальные сообщения о голосовании на пнях оказались фейками.

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/pamfilova-1579811009.html

ульяновск

брянск

владимирская область

вологда

вологодская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, ульяновск, брянск, владимирская область, вологда, вологодская область