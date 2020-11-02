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Памфилова оценила названный в ее честь арт-объект с пнем в Вологде
Памфилова оценила названный в ее честь арт-объект с пнем в Вологде
Глава ЦИК России Элла Памфилова призналась, что ей понравился арт-объект с "пеньком для голосования" в Вологде, и выразила сожаление, узнав, что он уже... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:11
2020-11-02T14:11
элла памфилова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова призналась, что ей понравился арт-объект с "пеньком для голосования" в Вологде, и выразила сожаление, узнав, что он уже демонтирован.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Вологде появился арт-объект, представлявший собой металлическую урну на пне с табличкой "Пень имени Эллы Памфиловой". В городской администрации РИА Новости позднее рассказали, что инсталляция неизвестного автора не была согласована в властями, она уже демонтирована, но администрация не имеет к этому отношения."Я прекрасно отношусь к народному творчеству. Мне очень понравился этот арт-объект. Если его демонтировали, то очень жаль, сожалею об этом", - сказала Памфилова РИА Новости.Глава ЦИК России во время летней и осенней избирательных кампаний сама называла голосование вне помещений, введенное в связи с ситуацией по COVID-19, "голосованием на пеньке", отмечая, что требования к работе на таких избирательных участках ужесточаются.По данным ЦИК, в ходе летней кампании пни были использованы в качестве места для голосования лишь в трех регионах: во Владимирской области, Брянске и Ульяновске, остальные сообщения о голосовании на пнях оказались фейками.
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/pamfilova-1579811009.html
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элла памфилова, цик рф, ульяновск, брянск, владимирская область, вологда, вологодская область

Памфилова оценила названный в ее честь арт-объект с пнем в Вологде

14:11 02.11.2020
 
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова призналась, что ей понравился арт-объект с "пеньком для голосования" в Вологде, и выразила сожаление, узнав, что он уже демонтирован.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Вологде появился арт-объект, представлявший собой металлическую урну на пне с табличкой "Пень имени Эллы Памфиловой". В городской администрации РИА Новости позднее рассказали, что инсталляция неизвестного автора не была согласована в властями, она уже демонтирована, но администрация не имеет к этому отношения.
"Я прекрасно отношусь к народному творчеству. Мне очень понравился этот арт-объект. Если его демонтировали, то очень жаль, сожалею об этом", - сказала Памфилова РИА Новости.
Глава ЦИК России во время летней и осенней избирательных кампаний сама называла голосование вне помещений, введенное в связи с ситуацией по COVID-19, "голосованием на пеньке", отмечая, что требования к работе на таких избирательных участках ужесточаются.
По данным ЦИК, в ходе летней кампании пни были использованы в качестве места для голосования лишь в трех регионах: во Владимирской области, Брянске и Ульяновске, остальные сообщения о голосовании на пнях оказались фейками.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК РФ по рассмотрению вопроса об инициативах проведения референдума РФ. 8 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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Элла ПамфиловаЦИК РФУльяновскБрянскВладимирская областьВологдаВологодская область
 
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