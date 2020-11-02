https://ria.ru/20201102/padenie-1582732075.html

В Минэнерго оценили вероятность падения цен на нефть до десяти долларов

В Минэнерго оценили вероятность падения цен на нефть до десяти долларов

Российское Министерство энергетики рассчитывает на то, что мировые цены на нефть не обрушатся до уровня десять долларов за баррель. Об этом сообщил замминистра... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T21:58

2020-11-02T21:58

2020-11-02T22:36

цены на нефть

павел сорокин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

опек

саудовская аравия

brent

экономика

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российское Министерство энергетики рассчитывает на то, что мировые цены на нефть не обрушатся до уровня десять долларов за баррель. Об этом сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин во время Международного биржевого форума."Мы не видим причин, по которым цены могут упасть опять до десяти долларов за баррель, то есть к такому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства", — подчеркнул замглавы Минэнерго.Если цена будет в районе от 40 до 55 долларов, то исторический уровень добычи черного золота вернется, считает Сорокин.Минимальный показатель, до которого цена смеси Brent падала в нынешнем году, составляет 15,98 доллара за баррель. Такие цены были зафиксированы в апреле, в разгар первой волны пандемии коронавируса. Это вынудило участников альянса ОПЕК+ заключить новые договоренности об ограничении нефтедобычи.Они стартовали с мая с сокращения квоты на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжил снижать добычу, но уже в меньших объемах — на 7,7 миллиона баррелей в сутки до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. За базу отсчета взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.По словам участников форума, именно эта договоренность позволила поднять цены на нефть до 40 долларов за баррель этой осенью. Сейчас негативные настроения на рынке, связанные с неопределенностью со спросом и предложением из-за второй волны коронавируса, оказывают давление на нефтяные котировки. Ранее днем стоимость нефти марки Brent упала ниже 36 долларов за баррель впервые с весны.

https://ria.ru/20201102/neft-1582641923.html

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саудовская аравия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек, саудовская аравия, brent, экономика