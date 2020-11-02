https://ria.ru/20201102/ombudsmen-1582623802.html

Комитет Совфеда поддержал запрет на зарубежные счета у омбудсмена

Комитет Совфеда поддержал запрет на зарубежные счета у омбудсмена

Конституционный комитет Совета Федерации поддержал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о запрете омбудсмену иметь зарубежные счета и предложил РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:25

2020-11-02T12:25

2020-11-02T12:25

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации поддержал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о запрете омбудсмену иметь зарубежные счета и предложил сенаторам одобрить его на заседании 3 ноября.Согласно закону, уполномоченным по правам человека в РФ может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ, омбудсмен также не должен иметь зарубежных счетов и вкладов.

https://ria.ru/20201102/sovfed-1582623087.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, общество