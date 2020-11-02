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Комитет Совфеда поддержал запрет на зарубежные счета у омбудсмена
Комитет Совфеда поддержал запрет на зарубежные счета у омбудсмена
Конституционный комитет Совета Федерации поддержал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о запрете омбудсмену иметь зарубежные счета и предложил РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:25
2020-11-02T12:25
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации поддержал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о запрете омбудсмену иметь зарубежные счета и предложил сенаторам одобрить его на заседании 3 ноября.Согласно закону, уполномоченным по правам человека в РФ может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ, омбудсмен также не должен иметь зарубежных счетов и вкладов.
https://ria.ru/20201102/sovfed-1582623087.html
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совет федерации рф, общество

Комитет Совфеда поддержал запрет на зарубежные счета у омбудсмена

12:25 02.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации поддержал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о запрете омбудсмену иметь зарубежные счета и предложил сенаторам одобрить его на заседании 3 ноября.
Согласно закону, уполномоченным по правам человека в РФ может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ, омбудсмен также не должен иметь зарубежных счетов и вкладов.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
12:22
В комитете Совфеда поддержали законопроект о правительстве
 
Совет Федерации РФОбщество
 
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