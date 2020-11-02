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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201102/obstrel-1582709440.html
Армения обвинила Азербайджан в обстреле Сюникской области
Армения обвинила Азербайджан в обстреле Сюникской области
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в понедельник о гибели мирного жителя в Сюникской области страны в результате артиллерийского... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T18:48
2020-11-02T18:57
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в понедельник о гибели мирного жителя в Сюникской области страны в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Азербайджана.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
нагорный карабах
азербайджан
армения
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Третья попытка перемирия: в Карабахе продолжаются военные действия
В разных странах проходят митинги, демонстрации и акции с призывами прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван трижды заключали гуманитарное перемирие для обмена пленными и телами погибших. 10 и 18 октября – после трехсторонних переговоров с Россией. 26 октября – при посредничестве США. Каждый раз стороны нарушали договоренности. Страны обвиняют друг друга в бомбардировках. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация. Армения и Азербайджан вину за обострение конфликта возлагают друг на друга.
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минобороны армении, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Армения обвинила Азербайджан в обстреле Сюникской области

18:48 02.11.2020 (обновлено: 18:57 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Мартуни
Последствия обстрела Мартуни - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в понедельник о гибели мирного жителя в Сюникской области страны в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Азербайджана.

"Сегодня примерно в 18.10 (17.10 мск) азербайджанская сторона вела артиллерийский огонь по боевым позициям ВС Армении и населенному пункту Давид Бек (в Сюникской области – ред.), в результате один мирный житель погиб, двое ранены", - написала Степанян в Facebook.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АрменииНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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