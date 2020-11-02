Москва вошла в число мировых лидеров по качеству школьного образования
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва вошла в число лидеров мирового рейтинга по качеству школьного образования сразу в двух номинациях, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Отмечается, что по результатам международного исследования PISA 2018 школьники столицы заняли четвертое место в мире по глобальным компетенциям и второе - по финансовой грамотности.
"Москва подавала заявку на участие в исследовании как отдельный регион. Наконец-то мы получили результаты наших школьников по направлению "Глобальные компетенции". Оценивалось то, насколько ребята готовы жить и работать в многокультурном обществе, как они воспринимают глобальные явления и могут анализировать глобальные проблемы. Результаты очень впечатляют - наши школьники вошли в пятерку лучших в мире", - приводятся на сайте слова Раковой.
Добавляется, что исследование прошло с 16 по 30 апреля 2018 года. Столицу представляли почти 7,3 тысячи учащихся, задания выполняли с помощью компьютера.
PISA – крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment). Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру: проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения. Финансовая грамотность является дополнительной областью исследования PISA. В исследовании финансовой грамотности в 2018 году принимали участие 20 стран.