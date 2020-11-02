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Москва вошла в число мировых лидеров по качеству школьного образования
Москва вошла в число мировых лидеров по качеству школьного образования
Москва вошла в число лидеров мирового рейтинга по качеству школьного образования сразу в двух номинациях, говорится на официальном портале мэра и правительства... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T07:48
2020-11-02T07:48
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва вошла в число лидеров мирового рейтинга по качеству школьного образования сразу в двух номинациях, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.Отмечается, что по результатам международного исследования PISA 2018 школьники столицы заняли четвертое место в мире по глобальным компетенциям и второе - по финансовой грамотности.Добавляется, что исследование прошло с 16 по 30 апреля 2018 года. Столицу представляли почти 7,3 тысячи учащихся, задания выполняли с помощью компьютера.PISA – крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment). Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру: проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения. Финансовая грамотность является дополнительной областью исследования PISA. В исследовании финансовой грамотности в 2018 году принимали участие 20 стран.
https://na.ria.ru/20201030/vysshee-obrazovanie-1582236595.html
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60
анастасия ракова , москва, общество

Москва вошла в число мировых лидеров по качеству школьного образования

07:48 02.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва вошла в число лидеров мирового рейтинга по качеству школьного образования сразу в двух номинациях, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Отмечается, что по результатам международного исследования PISA 2018 школьники столицы заняли четвертое место в мире по глобальным компетенциям и второе - по финансовой грамотности.
"Москва подавала заявку на участие в исследовании как отдельный регион. Наконец-то мы получили результаты наших школьников по направлению "Глобальные компетенции"‎. Оценивалось то, насколько ребята готовы жить и работать в многокультурном обществе, как они воспринимают глобальные явления и могут анализировать глобальные проблемы. Результаты очень впечатляют - наши школьники вошли в пятерку лучших в мире", - приводятся на сайте слова Раковой.
Добавляется, что исследование прошло с 16 по 30 апреля 2018 года. Столицу представляли почти 7,3 тысячи учащихся, задания выполняли с помощью компьютера.
PISA – крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment). Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру: проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения. Финансовая грамотность является дополнительной областью исследования PISA. В исследовании финансовой грамотности в 2018 году принимали участие 20 стран.
Студенты в аудитории Дальневосточного федерального университета - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
 
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