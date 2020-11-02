https://ria.ru/20201102/obrazovanie-1582588718.html

Москва вошла в число мировых лидеров по качеству школьного образования

Москва вошла в число мировых лидеров по качеству школьного образования

Москва вошла в число лидеров мирового рейтинга по качеству школьного образования сразу в двух номинациях, говорится на официальном портале мэра и правительства... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T07:48

2020-11-02T07:48

2020-11-02T07:48

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва вошла в число лидеров мирового рейтинга по качеству школьного образования сразу в двух номинациях, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.Отмечается, что по результатам международного исследования PISA 2018 школьники столицы заняли четвертое место в мире по глобальным компетенциям и второе - по финансовой грамотности.Добавляется, что исследование прошло с 16 по 30 апреля 2018 года. Столицу представляли почти 7,3 тысячи учащихся, задания выполняли с помощью компьютера.PISA – крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment). Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру: проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения. Финансовая грамотность является дополнительной областью исследования PISA. В исследовании финансовой грамотности в 2018 году принимали участие 20 стран.

https://na.ria.ru/20201030/vysshee-obrazovanie-1582236595.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ракова , москва, общество