https://ria.ru/20201102/netflix-1582292197.html

Названы самые провальные проекты Netflix

Названы самые провальные проекты Netflix

Журналисты из издания Independent составили список из 20 самых провальных проектов, выходивших на стриминговой платформе Netflix. Поводом для этого послужили... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T00:46

2020-11-02T00:46

2020-11-02T00:46

культура

кино и сериалы

новости культуры

netflix

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580129203_0:0:1024:576_1400x0_80_0_0_1d85866722849c8e7e6c3c9ace7a4eca.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Журналисты из издания Independent составили список из 20 самых провальных проектов, выходивших на стриминговой платформе Netflix. Поводом для этого послужили две недавние премьеры: фильм "Ребекка" и сериал "Эмили в Париже", которые получили низкие оценки от критиков и зрителей. В числе "неудачников" оказался крупномасштабный проект Райана Мерфи сериал "Голливуд" (премьера состоялась в мае этого года). В Independent подчеркивают, что после просмотра этого шоу трудно понять: "это фэнтези в альтернативной реальности или нигилистическая черная комедия". В список включили и комедийный телесериал "Космические войска" со Стивом Кареллом в главной роли. По мнению журналистов, в шоу было "мало комедии", а основная идея (герои пытаются создать космические войска по поручению президента США. – Прим. ред.) "больше напоминает набросок, а не целостную историю". К провалам авторы также отнесли: шоу "Ненасытная" (2018), многосерийную драму "Вдали" (2020) с Хилари Суонк, триллер "Что, если" (2019), исторический телесериал "Марко Поло" (2014), романтическую комедию "Будка поцелуев" (2018), драму "Разум в огне" (2016), психологический триллер "Тайная одержимость" (2019) и другие.

https://ria.ru/20201015/netflix-1579867974.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, сша