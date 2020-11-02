Названы самые провальные проекты Netflix
© Netflix (2020)Кадр из фильма "Ребекка"
© Netflix (2020)
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Журналисты из издания Independent составили список из 20 самых провальных проектов, выходивших на стриминговой платформе Netflix. Поводом для этого послужили две недавние премьеры: фильм "Ребекка" и сериал "Эмили в Париже", которые получили низкие оценки от критиков и зрителей.
"После того, как зрители проглотили пустую адаптацию "Ребекки" и "Эмили в Париже", где ужасно изображают французов, представляя их "мерзкими снобами", нам показалось уместным составить список из 20 крупных провалов платформы", – уточнили авторы материала.
В числе "неудачников" оказался крупномасштабный проект Райана Мерфи сериал "Голливуд" (премьера состоялась в мае этого года). В Independent подчеркивают, что после просмотра этого шоу трудно понять: "это фэнтези в альтернативной реальности или нигилистическая черная комедия".
В список включили и комедийный телесериал "Космические войска" со Стивом Кареллом в главной роли. По мнению журналистов, в шоу было "мало комедии", а основная идея (герои пытаются создать космические войска по поручению президента США. – Прим. ред.) "больше напоминает набросок, а не целостную историю".
К провалам авторы также отнесли: шоу "Ненасытная" (2018), многосерийную драму "Вдали" (2020) с Хилари Суонк, триллер "Что, если" (2019), исторический телесериал "Марко Поло" (2014), романтическую комедию "Будка поцелуев" (2018), драму "Разум в огне" (2016), психологический триллер "Тайная одержимость" (2019) и другие.
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