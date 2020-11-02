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https://ria.ru/20201102/netflix-1582292197.html
Названы самые провальные проекты Netflix
Названы самые провальные проекты Netflix
Журналисты из издания Independent составили список из 20 самых провальных проектов, выходивших на стриминговой платформе Netflix. Поводом для этого послужили... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T00:46
2020-11-02T00:46
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Журналисты из издания Independent составили список из 20 самых провальных проектов, выходивших на стриминговой платформе Netflix. Поводом для этого послужили две недавние премьеры: фильм "Ребекка" и сериал "Эмили в Париже", которые получили низкие оценки от критиков и зрителей. В числе "неудачников" оказался крупномасштабный проект Райана Мерфи сериал "Голливуд" (премьера состоялась в мае этого года). В Independent подчеркивают, что после просмотра этого шоу трудно понять: "это фэнтези в альтернативной реальности или нигилистическая черная комедия". В список включили и комедийный телесериал "Космические войска" со Стивом Кареллом в главной роли. По мнению журналистов, в шоу было "мало комедии", а основная идея (герои пытаются создать космические войска по поручению президента США. – Прим. ред.) "больше напоминает набросок, а не целостную историю". К провалам авторы также отнесли: шоу "Ненасытная" (2018), многосерийную драму "Вдали" (2020) с Хилари Суонк, триллер "Что, если" (2019), исторический телесериал "Марко Поло" (2014), романтическую комедию "Будка поцелуев" (2018), драму "Разум в огне" (2016), психологический триллер "Тайная одержимость" (2019) и другие.
https://ria.ru/20201015/netflix-1579867974.html
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, сша

Названы самые провальные проекты Netflix

00:46 02.11.2020
 
© Netflix (2020)Кадр из фильма "Ребекка"
Кадр из фильма Ребекка - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Netflix (2020)
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Журналисты из издания Independent составили список из 20 самых провальных проектов, выходивших на стриминговой платформе Netflix. Поводом для этого послужили две недавние премьеры: фильм "Ребекка" и сериал "Эмили в Париже", которые получили низкие оценки от критиков и зрителей.

"После того, как зрители проглотили пустую адаптацию "Ребекки" и "Эмили в Париже", где ужасно изображают французов, представляя их "мерзкими снобами", нам показалось уместным составить список из 20 крупных провалов платформы", – уточнили авторы материала.

В числе "неудачников" оказался крупномасштабный проект Райана Мерфи сериал "Голливуд" (премьера состоялась в мае этого года). В Independent подчеркивают, что после просмотра этого шоу трудно понять: "это фэнтези в альтернативной реальности или нигилистическая черная комедия".
В список включили и комедийный телесериал "Космические войска" со Стивом Кареллом в главной роли. По мнению журналистов, в шоу было "мало комедии", а основная идея (герои пытаются создать космические войска по поручению президента США. – Прим. ред.) "больше напоминает набросок, а не целостную историю".
К провалам авторы также отнесли: шоу "Ненасытная" (2018), многосерийную драму "Вдали" (2020) с Хилари Суонк, триллер "Что, если" (2019), исторический телесериал "Марко Поло" (2014), романтическую комедию "Будка поцелуев" (2018), драму "Разум в огне" (2016), психологический триллер "Тайная одержимость" (2019) и другие.
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