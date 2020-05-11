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Культура
2020-05-11T08:00
https://ria.ru/20200511/1571167811.html
Голливуд, первая любовь и девушки в коротких топах: лучшие новые сериалы
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РИА Новости

Голливуд, первая любовь и девушки в коротких топах: лучшие новые сериалы

08:00 11.05.2020
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© КинопоискКадр из сериала "Нормальные люди"
Кадр из сериала Нормальные люди
© Кинопоиск
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Егор Беликов. К финалу затянувшегося из-за карантина телесезона в онлайн-кинотеатрах постоянно обнаруживается несколько достойных премьер. На что обратить внимание на этой неделе — в материале РИА Новости.

"Голливуд" (Hollywood)

Голливуд — это секс, блеск, свет софитов, слава — часто минутная, смерть — порой в нищете и безвестности. Фабрика грез бесконечно плодит фильмы о себе, поддерживая легенду о том, что там можно добиться многого, обрести себя и заодно шикарное поместье. Это если повезет, но почти всем не везет.
Самый значимый релиз Netflix с начала года — как раз о том, чего стоит киношный блеск и как тяжело его поддерживать. В "Голливуде" нет реально больших знаменитостей, но его шоураннер — Райан Мерфи, плодовитый теледеятель, ответственный в том числе за популярный в нулевых "Хор" и за "Политика", недавний хит той же платформы.
После скандалов с #MeToo Мерфи решил показать, как работала американская киноиндустрия еще совсем недавно, в середине XX века. В сериале герои собираются делать ленту о съемках в Голливуде. Получается кино о кино о кино — вот так замысловато.
Конец 40-х годов в Америке — идеально подходящее время и место для разговора об этике. Забавно наблюдать за тем, как эта история перекликается с последним фильмом Тарантино "Однажды в… Голливуде". Там, где он отказывается завершать золотой век и хотя бы в своем фильме продлевает его, Мерфи, наоборот, разоблачает миф, сложенный на калифорнийских холмах.
© WDSSPRКадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
© WDSSPR
Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
Герои сериала плакатны — от набриолиненных стереотипных красавцев, готовых на все даже за секундное появление в студийном фильме, до талантливого сценариста: он не востребован из-за цвета кожи и ему приходится работать в мужском эскорте. Унижения, которые проходят герои, чтобы доказать право на самовыражение, поражают.
Персонажем, иллюстрирующим необходимость перемен в обществе, оказывается влиятельный агент в исполнении звезды сериала "Теория Большого взрыва" Джима Парсона (Шелдон Купер). Актер явно пытается отвязаться от однообразного амплуа и теперь в образе лысеющего гея олицетворяет всю подавленную сексуальность тогдашнего — да и сегодняшнего — Голливуда. Его танец в женской одежде на манер Айседоры Дункан — едва ли не ярчайший момент почти за шесть часов шоу, хотя вообще-то этот сериал вовсе не блеклый.
"Голливуд" уводит зрителя от реальности. Это как не существовавший никогда фильм золотого века, где шик, конечно, бутафорский, но впечатляет по-настоящему. Вместе с тем это еще и внушительное высказывание о том, как не задохнуться в бочке со студийными гадами и оказаться в месте, где жизнь — как в кино, а кино — вся твоя жизнь.
Где смотреть: на Netflix.
Когда: уже доступен для просмотра весь сезон из семи серий.

"Нормальные люди" (Normal People)

Место действия — старшие классы ирландской школы, потом колледж. Коннелл популярен среди одноклассников, он спортсмен и всеобщая гордость. Мэриэнн — напротив, чрезвычайно умна, но в социальном плане изгой, ее травят. Она из богатой семьи, а его мама убирает в доме родителей Мэриэнн. Эти вводные могли бы спровоцировать разговоры о классовой несправедливости, но сериал не так прост. "Нормальные люди" строятся на умолчаниях, недоговоренностях, чувствах, не выраженных вслух. Видимо, так получается из-за возраста героев, которые вдруг, по необъяснимым даже для себя причинам, сходятся и начинают встречаться.
© Кинопоиск

Персонажи Коннел и Мэриэнн в сериале "Нормальные люди"

Кадр из сериала Нормальные люди
1 из 3

Персонажи Коннел и Мэриэнн в сериале "Нормальные люди"

© Кинопоиск
© КинопоискКадр из сериала "Нормальные люди"
Кадр из сериала Нормальные люди
2 из 3
Кадр из сериала "Нормальные люди"
© Кинопоиск
© Кинопоиск

Главные герои сериала "Нормальные люди"

Кадр из сериала Нормальные люди
3 из 3

Главные герои сериала "Нормальные люди"

© Кинопоиск
1 из 3

Персонажи Коннел и Мэриэнн в сериале "Нормальные люди"

© Кинопоиск
2 из 3
Кадр из сериала "Нормальные люди"
© Кинопоиск
3 из 3

Главные герои сериала "Нормальные люди"

© Кинопоиск
Сериал, наполовину срежиссированный Ленни Абрахамсоном, одним из интереснейших ирландских режиссеров (его душераздирающая "Комната" в 2015-м получила "Оскар" за лучшую женскую роль), кажется, недооценили. Вышел он в США сразу онлайн, а в Великобритании — на второстепенном канале-спутнике. Почему? Возможно, как раз из-за интимности сюжета, неживописности действия.
О первоисточнике для экранизации, одноименной книге-бестселлере молодой писательницы Салли Руни (ей на момент публикации было меньше 30) писали много и разное. Ее хвалили за удивительную точность и чувственность формулировок, но обращали внимание на излишнюю нерешительность, мягкотелость героев.
Абрахамсон экранизирует роман, в целом ничего от себя не добавляя, и благодаря этому текст, воплощенный в киноформе, окончательно расцветает. Сериал почти весь снят крупными планами лиц (и тел — сцены юношеского застенчивого секса необыкновенно эротичны), поэтому мы можем прочувствовать вслед за актерами каждую их эмоцию.
Сюжет же, развиваясь неторопливо, меланхолично, перерастает понемногу, вместе с поступлением героев в колледж, в одну из самых убедительных историй о взрослении. "Нормальные люди" — сериал маленький и скромный, но совершенно недюжинных художественных достоинств.
Где смотреть: в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск HD".
Когда: уже доступны шесть серий из двенадцати, остальные выйдут 16 мая.

"Бетти" (Betty)

Если не приглядываться, то может показаться, что новый сериал HBO "Бетти" чем-то похож на "Нормальных людей". Снова это кино в жанре coming-of-age, история юношества, гимн молодости. Но этого заблуждения избежит тот, кто видел предыдущую картину режиссера Кристал Мозелл (для нее "Бетти" стала первой работой на телевидении), ее дебют под названием "Скейт-кухня".
© КинопоискКадр из сериала "Бетти"
Кадр из сериала Бетти
1 из 4
Кадр из сериала "Бетти"
© Кинопоиск
© Кинопоиск

Сцена из сериала "Бетти"

Кадр из сериала Бетти
2 из 4

Сцена из сериала "Бетти"

© Кинопоиск
© Кинопоиск

Главные героини сериала "Бетти"

Кадр из сериала Бетти
3 из 4

Главные героини сериала "Бетти"

© Кинопоиск
© КинопоискКадр из сериала "Бетти"
Кадр из сериала Бетти
4 из 4
Кадр из сериала "Бетти"
© Кинопоиск
1 из 4
Кадр из сериала "Бетти"
© Кинопоиск
2 из 4

Сцена из сериала "Бетти"

© Кинопоиск
3 из 4

Главные героини сериала "Бетти"

© Кинопоиск
4 из 4
Кадр из сериала "Бетти"
© Кинопоиск
С этой картиной "Бетти" роднит направленность сюжета, те же персонажи и даже те же юные актрисы с незасвеченными лицами в главных ролях. Но пусть новые фильмы придумывает тот, у кого старые плохие, а "Скейт-кухня" просто потрясающая. Это кино о компании девчонок-скейтерш, которые немного влюбляются, немного ссорятся, основное же время просто шатаются по нью-йоркским летним улицам.
Точно такая же и "Бетти", легчайший для восприятия сериал о детях, которые понемногу начинают сталкиваться с недетскими проблемами — гендерным неравенством, алчностью и жадностью, чужой глупостью, темой секса и общей несправедливостью мира.
Вечные человеческие вопросы для них — все еще хиханьки-хаханьки. Им интереснее покататься и грохнуться со своей доски (первый же кадр пилотной серии — гигантский лиловый синяк на ягодице одной из героинь), поснимать друг друга для видеоблогов, просто по-детски провести время в ожидании будущего. Главное, что дарит "Бетти", — предощущение лета в любимом городе, которого все мы уже ждем не дождемся.
Где смотреть: на "Амедиатеке".
Когда: уже вышли две серии, далее — по субботам.
Кадр из сериала Убивая Еву
14 апреля, 08:00Культура
Какие новые сериалы смотреть на карантине
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КультураСалли РуниСамоизоляцияКино и сериалыКинопоискNetflixКвентин ТарантиноГолливуд
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