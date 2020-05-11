Голливуд, первая любовь и девушки в коротких топах: лучшие новые сериалы

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Егор Беликов. К финалу затянувшегося из-за карантина телесезона в онлайн-кинотеатрах постоянно обнаруживается несколько достойных премьер. На что обратить внимание на этой неделе — в материале РИА Новости.

"Голливуд" (Hollywood)

Голливуд — это секс, блеск, свет софитов, слава — часто минутная, смерть — порой в нищете и безвестности. Фабрика грез бесконечно плодит фильмы о себе, поддерживая легенду о том, что там можно добиться многого, обрести себя и заодно шикарное поместье. Это если повезет, но почти всем не везет.

Самый значимый релиз Netflix с начала года — как раз о том, чего стоит киношный блеск и как тяжело его поддерживать. В "Голливуде" нет реально больших знаменитостей, но его шоураннер — Райан Мерфи, плодовитый теледеятель, ответственный в том числе за популярный в нулевых "Хор" и за "Политика", недавний хит той же платформы.

После скандалов с #MeToo Мерфи решил показать, как работала американская киноиндустрия еще совсем недавно, в середине XX века. В сериале герои собираются делать ленту о съемках в Голливуде. Получается кино о кино о кино — вот так замысловато.

Конец 40-х годов в Америке — идеально подходящее время и место для разговора об этике. Забавно наблюдать за тем, как эта история перекликается с последним фильмом Тарантино "Однажды в… Голливуде". Там, где он отказывается завершать золотой век и хотя бы в своем фильме продлевает его, Мерфи, наоборот, разоблачает миф, сложенный на калифорнийских холмах.

© WDSSPR Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"

Герои сериала плакатны — от набриолиненных стереотипных красавцев, готовых на все даже за секундное появление в студийном фильме, до талантливого сценариста: он не востребован из-за цвета кожи и ему приходится работать в мужском эскорте. Унижения, которые проходят герои, чтобы доказать право на самовыражение, поражают.

Персонажем, иллюстрирующим необходимость перемен в обществе, оказывается влиятельный агент в исполнении звезды сериала "Теория Большого взрыва" Джима Парсона (Шелдон Купер). Актер явно пытается отвязаться от однообразного амплуа и теперь в образе лысеющего гея олицетворяет всю подавленную сексуальность тогдашнего — да и сегодняшнего — Голливуда. Его танец в женской одежде на манер Айседоры Дункан — едва ли не ярчайший момент почти за шесть часов шоу, хотя вообще-то этот сериал вовсе не блеклый.

"Голливуд" уводит зрителя от реальности. Это как не существовавший никогда фильм золотого века, где шик, конечно, бутафорский, но впечатляет по-настоящему. Вместе с тем это еще и внушительное высказывание о том, как не задохнуться в бочке со студийными гадами и оказаться в месте, где жизнь — как в кино, а кино — вся твоя жизнь.

Где смотреть: на Netflix.

Когда: уже доступен для просмотра весь сезон из семи серий.

"Нормальные люди" (Normal People)

Место действия — старшие классы ирландской школы, потом колледж. Коннелл популярен среди одноклассников, он спортсмен и всеобщая гордость. Мэриэнн — напротив, чрезвычайно умна, но в социальном плане изгой, ее травят. Она из богатой семьи, а его мама убирает в доме родителей Мэриэнн. Эти вводные могли бы спровоцировать разговоры о классовой несправедливости, но сериал не так прост. "Нормальные люди" строятся на умолчаниях, недоговоренностях, чувствах, не выраженных вслух. Видимо, так получается из-за возраста героев, которые вдруг, по необъяснимым даже для себя причинам, сходятся и начинают встречаться.

© Кинопоиск Персонажи Коннел и Мэриэнн в сериале "Нормальные люди" 1 из 3 Персонажи Коннел и Мэриэнн в сериале "Нормальные люди" © Кинопоиск © Кинопоиск Кадр из сериала "Нормальные люди" 2 из 3 Кадр из сериала "Нормальные люди" © Кинопоиск © Кинопоиск Главные герои сериала "Нормальные люди" 3 из 3 Главные герои сериала "Нормальные люди" © Кинопоиск 1 из 3 Персонажи Коннел и Мэриэнн в сериале "Нормальные люди" © Кинопоиск 2 из 3 Кадр из сериала "Нормальные люди" © Кинопоиск 3 из 3 Главные герои сериала "Нормальные люди" © Кинопоиск

Сериал, наполовину срежиссированный Ленни Абрахамсоном, одним из интереснейших ирландских режиссеров (его душераздирающая "Комната" в 2015-м получила "Оскар" за лучшую женскую роль), кажется, недооценили. Вышел он в США сразу онлайн, а в Великобритании — на второстепенном канале-спутнике. Почему? Возможно, как раз из-за интимности сюжета, неживописности действия.

О первоисточнике для экранизации, одноименной книге-бестселлере молодой писательницы Салли Руни (ей на момент публикации было меньше 30) писали много и разное. Ее хвалили за удивительную точность и чувственность формулировок, но обращали внимание на излишнюю нерешительность, мягкотелость героев.

Абрахамсон экранизирует роман, в целом ничего от себя не добавляя, и благодаря этому текст, воплощенный в киноформе, окончательно расцветает. Сериал почти весь снят крупными планами лиц (и тел — сцены юношеского застенчивого секса необыкновенно эротичны), поэтому мы можем прочувствовать вслед за актерами каждую их эмоцию.

Сюжет же, развиваясь неторопливо, меланхолично, перерастает понемногу, вместе с поступлением героев в колледж, в одну из самых убедительных историй о взрослении. "Нормальные люди" — сериал маленький и скромный, но совершенно недюжинных художественных достоинств.

Где смотреть: в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск HD".

Когда: уже доступны шесть серий из двенадцати, остальные выйдут 16 мая.

"Бетти" (Betty)

Если не приглядываться, то может показаться, что новый сериал HBO "Бетти" чем-то похож на "Нормальных людей". Снова это кино в жанре coming-of-age, история юношества, гимн молодости. Но этого заблуждения избежит тот, кто видел предыдущую картину режиссера Кристал Мозелл (для нее "Бетти" стала первой работой на телевидении), ее дебют под названием "Скейт-кухня".

© Кинопоиск Кадр из сериала "Бетти" 1 из 4 Кадр из сериала "Бетти" © Кинопоиск © Кинопоиск Сцена из сериала "Бетти" 2 из 4 Сцена из сериала "Бетти" © Кинопоиск © Кинопоиск Главные героини сериала "Бетти" 3 из 4 Главные героини сериала "Бетти" © Кинопоиск © Кинопоиск Кадр из сериала "Бетти" 4 из 4 Кадр из сериала "Бетти" © Кинопоиск 1 из 4 Кадр из сериала "Бетти" © Кинопоиск 2 из 4 Сцена из сериала "Бетти" © Кинопоиск 3 из 4 Главные героини сериала "Бетти" © Кинопоиск 4 из 4 Кадр из сериала "Бетти" © Кинопоиск

С этой картиной "Бетти" роднит направленность сюжета, те же персонажи и даже те же юные актрисы с незасвеченными лицами в главных ролях. Но пусть новые фильмы придумывает тот, у кого старые плохие, а "Скейт-кухня" просто потрясающая. Это кино о компании девчонок-скейтерш, которые немного влюбляются, немного ссорятся, основное же время просто шатаются по нью-йоркским летним улицам.

Точно такая же и "Бетти", легчайший для восприятия сериал о детях, которые понемногу начинают сталкиваться с недетскими проблемами — гендерным неравенством, алчностью и жадностью, чужой глупостью, темой секса и общей несправедливостью мира.

Вечные человеческие вопросы для них — все еще хиханьки-хаханьки. Им интереснее покататься и грохнуться со своей доски (первый же кадр пилотной серии — гигантский лиловый синяк на ягодице одной из героинь), поснимать друг друга для видеоблогов, просто по-детски провести время в ожидании будущего. Главное, что дарит "Бетти", — предощущение лета в любимом городе, которого все мы уже ждем не дождемся.

Где смотреть: на "Амедиатеке".