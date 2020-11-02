https://ria.ru/20201102/nestabilnost-1582636035.html
В МИД отметили рост нестабильности в ряде стран Центральной Азии
В МИД отметили рост нестабильности в ряде стран Центральной Азии
Нестабильность растет в ряде стран Центральной Азии, неоптимистична и ситуация на севере Афганистана, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:10
2020-11-02T13:10
2020-11-02T13:10
центральная азия
андрей руденко
совет федерации рф
туркмения
афганистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647279_0:56:2955:1718_1400x0_80_0_0_14e0af911166cb093a5291c1b464cffd.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Нестабильность растет в ряде стран Центральной Азии, неоптимистична и ситуация на севере Афганистана, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе онлайн-трансляции заседания комитета Совета Федерации по международным делам."Мы видим нарастание симптомов нестабильности в ряде стран Центральной Азии, не буду упоминать о чем идет речь, но также ситуация в северных районах Афганистана не вселяет особого оптимизма", - сказал Руденко.В этой связи он указал на важность соглашения России и Туркмении о сотрудничестве в области безопасности, проект которого рассматривался на заседании комитета верхней палаты парламента.
https://ria.ru/20191127/1561660800.html
центральная азия
туркмения
афганистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647279_91:0:2820:2047_1400x0_80_0_0_4d94b36de01b9e94570a9ffaf48c772e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральная азия, андрей руденко, совет федерации рф, туркмения, афганистан, в мире