https://ria.ru/20201102/nestabilnost-1582636035.html

В МИД отметили рост нестабильности в ряде стран Центральной Азии

В МИД отметили рост нестабильности в ряде стран Центральной Азии

Нестабильность растет в ряде стран Центральной Азии, неоптимистична и ситуация на севере Афганистана, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:10

2020-11-02T13:10

2020-11-02T13:10

центральная азия

андрей руденко

совет федерации рф

туркмения

афганистан

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Нестабильность растет в ряде стран Центральной Азии, неоптимистична и ситуация на севере Афганистана, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе онлайн-трансляции заседания комитета Совета Федерации по международным делам."Мы видим нарастание симптомов нестабильности в ряде стран Центральной Азии, не буду упоминать о чем идет речь, но также ситуация в северных районах Афганистана не вселяет особого оптимизма", - сказал Руденко.В этой связи он указал на важность соглашения России и Туркмении о сотрудничестве в области безопасности, проект которого рассматривался на заседании комитета верхней палаты парламента.

https://ria.ru/20191127/1561660800.html

центральная азия

туркмения

афганистан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральная азия, андрей руденко, совет федерации рф, туркмения, афганистан, в мире