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В МИД отметили рост нестабильности в ряде стран Центральной Азии
В МИД отметили рост нестабильности в ряде стран Центральной Азии
Нестабильность растет в ряде стран Центральной Азии, неоптимистична и ситуация на севере Афганистана, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:10
2020-11-02T13:10
центральная азия
андрей руденко
совет федерации рф
туркмения
афганистан
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Нестабильность растет в ряде стран Центральной Азии, неоптимистична и ситуация на севере Афганистана, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе онлайн-трансляции заседания комитета Совета Федерации по международным делам."Мы видим нарастание симптомов нестабильности в ряде стран Центральной Азии, не буду упоминать о чем идет речь, но также ситуация в северных районах Афганистана не вселяет особого оптимизма", - сказал Руденко.В этой связи он указал на важность соглашения России и Туркмении о сотрудничестве в области безопасности, проект которого рассматривался на заседании комитета верхней палаты парламента.
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центральная азия
туркмения
афганистан
РИА Новости
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центральная азия, андрей руденко, совет федерации рф, туркмения, афганистан, в мире

В МИД отметили рост нестабильности в ряде стран Центральной Азии

13:10 02.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Нестабильность растет в ряде стран Центральной Азии, неоптимистична и ситуация на севере Афганистана, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе онлайн-трансляции заседания комитета Совета Федерации по международным делам.
"Мы видим нарастание симптомов нестабильности в ряде стран Центральной Азии, не буду упоминать о чем идет речь, но также ситуация в северных районах Афганистана не вселяет особого оптимизма", - сказал Руденко.
В этой связи он указал на важность соглашения России и Туркмении о сотрудничестве в области безопасности, проект которого рассматривался на заседании комитета верхней палаты парламента.
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Центральная АзияАндрей РуденкоСовет Федерации РФТуркменияАфганистанВ мире
 
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