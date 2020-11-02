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Нарышкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Нарышкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:42
2020-11-02T17:43
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
риа новости
сергей нарышкин
сша
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.Нарышкин опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что СВР прогнозирует дальнейшее углубление раскола в американском обществе независимо от того, кто победит на выборах президента США.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем Нарышкин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), риа новости, сергей нарышкин, сша, общество

Нарышкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

17:42 02.11.2020 (обновлено: 17:43 02.11.2020)
 
© РИА НовостиДиректор СВР Сергей Нарышкин в МИА "Россия сегодня"
Директор СВР Сергей Нарышкин в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.
Нарышкин опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что СВР прогнозирует дальнейшее углубление раскола в американском обществе независимо от того, кто победит на выборах президента США.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Нарышкин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РИА НовостиСергей НарышкинСШАОбщество
 
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