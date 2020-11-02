https://ria.ru/20201102/naryshkin-1582698573.html

Нарышкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Нарышкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:42

2020-11-02T17:42

2020-11-02T17:43

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

риа новости

сергей нарышкин

сша

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.Нарышкин опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что СВР прогнозирует дальнейшее углубление раскола в американском обществе независимо от того, кто победит на выборах президента США.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем Нарышкин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20201022/pozharnye-1580794043.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), риа новости, сергей нарышкин, сша, общество