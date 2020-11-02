https://ria.ru/20201102/naryshkin-1582698573.html
Нарышкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Нарышкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:42
2020-11-02T17:42
2020-11-02T17:43
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
риа новости
сергей нарышкин
сша
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.Нарышкин опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что СВР прогнозирует дальнейшее углубление раскола в американском обществе независимо от того, кто победит на выборах президента США.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем Нарышкин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
https://ria.ru/20201022/pozharnye-1580794043.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), риа новости, сергей нарышкин, сша, общество