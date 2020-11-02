https://ria.ru/20201102/naryshkin-1582694561.html
Нарышкин предрек углубление раскола в американском обществе
Нарышкин предрек углубление раскола в американском обществе
Служба внешней разведки России прогнозирует дальнейшее углубление раскола в американском обществе независимо от того, кто победит на выборах президента США,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:25
2020-11-02T17:25
2020-11-02T17:27
дональд трамп
джо байден
сергей нарышкин
в мире
выборы президента сша — 2020
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сша
политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России прогнозирует дальнейшее углубление раскола в американском обществе независимо от того, кто победит на выборах президента США, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин."Наши оценки: социальный кризис будет углубляться независимо от того, кто победит. Очевидно, что проигравшая сторона не согласится с результатами, и это еще в большей степени подстёгнет радикалов выйти на улицу", - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже вовсю идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
https://ria.ru/20201031/prezident-1582360305.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сергей нарышкин, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, политика