https://ria.ru/20201102/naryshkin-1582694561.html

Нарышкин предрек углубление раскола в американском обществе

Нарышкин предрек углубление раскола в американском обществе

Служба внешней разведки России прогнозирует дальнейшее углубление раскола в американском обществе независимо от того, кто победит на выборах президента США,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:25

2020-11-02T17:25

2020-11-02T17:27

дональд трамп

джо байден

сергей нарышкин

в мире

выборы президента сша — 2020

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сша

политика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России прогнозирует дальнейшее углубление раскола в американском обществе независимо от того, кто победит на выборах президента США, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин."Наши оценки: социальный кризис будет углубляться независимо от того, кто победит. Очевидно, что проигравшая сторона не согласится с результатами, и это еще в большей степени подстёгнет радикалов выйти на улицу", - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже вовсю идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

https://ria.ru/20201031/prezident-1582360305.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сергей нарышкин, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, политика