https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582677426.html

Наблюдатели ОБСЕ оценили первый тур выборов президента Молдавии

Наблюдатели ОБСЕ оценили первый тур выборов президента Молдавии

Первый тур президентских выборов в Молдавии был организован профессионально, заявила глава ограниченной Миссии бюро по демократическим институтам и правам... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:08

2020-11-02T16:08

2020-11-02T16:26

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

обсе

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Первый тур президентских выборов в Молдавии был организован профессионально, заявила глава ограниченной Миссии бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) Кориен Йокер.Избирательная кампания на выборах президента Молдавии была конкурентной, кандидаты освещались сбалансировано, продолжила Кориен Йокер."В рамках конкурентной избирательной кампании избиратели получили возможность выбора между различными политическими альтернативами, но утверждения о подкупе голосов озвучивались в ходе всего избирательного процесса", - сказала Йокер на пресс-конференции.При проведении выборов президента Молдавии были соблюдены основные свободы собраний и мнений, добавила Кориен Йокер."Фундаментальные свободы собраний и мнений были соблюдены", - сказала Йокер в понедельник на пресс-конференции, посвященной итогам выборов президента Молдавии.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду побеждает в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, обходя действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов.

https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582598242.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, обсе, игорь додон, молдавия, в мире