Наблюдатели ОБСЕ оценили первый тур выборов президента Молдавии
"Не все прошло так, как ожидалось, в день выборов. Несмотря на это, наша общая оценка избирательного процесса является точной, достоверной и объективной. Первый тур был организован профессионально, несмотря на вызовы со стороны пандемии COVID-19 и пробелов в законодательстве, которые снизили эффективность контроля над финансовыми ресурсами избирательной кампании и разрешении избирательных споров", - сказала она на пресс-конференции.
"В то время, как политическое расслоение и контроль над СМИ продолжают вызывать беспокойство, политические конкуренты освещались в преимущественно сбалансированной манере, что помогло избирателям совершить осознанный выбор", - добавила она.
Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.
Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.
Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.
Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.
ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.
ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.
В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.
В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.
Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.
Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.
За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.
За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.
Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.
Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.
На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.
На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.
Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.
Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.
Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.
Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.
Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.
Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.
ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.
В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.
Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.
За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.
Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.
На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.
Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.
Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.