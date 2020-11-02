https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582642330.html

Санду оценила результаты первого тура выборов президента Молдавии

Санду оценила результаты первого тура выборов президента Молдавии

Экс-премьер Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила, что во втором туре президентских выборов в республике должны принять участие... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:37

2020-11-02T13:37

2020-11-02T14:06

игорь додон

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила, что во втором туре президентских выборов в республике должны принять участие еще больше людей, так как ей и сторонникам нужно защитить каждый голос.Она также поблагодарила всех, кто верил в ее команду и отдал за нее голос.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Санду побеждает в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, обходя действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов.

молдавия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь додон, президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, молдавия, в мире