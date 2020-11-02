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ЦИК Молдавии объявил результаты первого тура президентских выборов
ЦИК Молдавии объявил результаты первого тура президентских выборов
ЦИК Молдавии обработал 100 процентов протоколов с избирательных участков, сообщается на сайте комиссии. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:00
2020-11-02T14:16
майя санду
игорь додон
президентские выборы в молдавии — 2020
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 2 ноя — РИА Новости. ЦИК Молдавии обработал 100 процентов протоколов с избирательных участков, сообщается на сайте комиссии.Согласно результатам, экс-премьер Майя Санду побеждает в первом туре выборов президента с 36,16 процента голосов. Она обошла действующего главу государства Игоря Додона, который набрал 32,61 процента.За кандидата от Нашей партии Ренато Усатого, в свою очередь, проголосовали 16,9 процента избирателей, за кандидата от партии "Шор" Виолету Иванову — 6,49 процента.Председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе получил 3,26 процента голосов, кандидат от Партии национального единства Октавиан Цыку — 2,01 процента, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу — 1,37 процента, а глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ — 1,2 процента.Явка составила 42,76 процента, выборы признали состоявшимися. Однако поскольку ни один кандидат не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов, который должен пройти 15 ноября.По его словам, он не сомневается в своей победе во втором туре.Как отметила, в свою очередь, сама Санду, результаты первого тура показали, что Молдавия способна "объединиться против коррупции". "Во втором туре на выборы должны выйти еще больше людей, нам нужно защитить каждый голос", — добавила она.
https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582598242.html
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майя санду, игорь додон, президентские выборы в молдавии — 2020, молдавия, в мире

ЦИК Молдавии объявил результаты первого тура президентских выборов

12:00 02.11.2020 (обновлено: 14:16 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии
Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 2 ноя — РИА Новости. ЦИК Молдавии обработал 100 процентов протоколов с избирательных участков, сообщается на сайте комиссии.
Согласно результатам, экс-премьер Майя Санду побеждает в первом туре выборов президента с 36,16 процента голосов. Она обошла действующего главу государства Игоря Додона, который набрал 32,61 процента.
Президентские выборы в Молдавии: первый тур
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
1 из 12

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанк

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

Избиратели стоят в очереди на избирательный участок в Кишиневе, чтобы принять участие в выборах президента Молдавии
2 из 12

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

© Sputnik / Михай Карауш
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

Перекрытая дорога к селу Варница, где открыты избирательные участки для жителей левобережья Днестра
3 из 12

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
4 из 12

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

Президент Молдавии Игорь Додон с супругой Галиной отвечают на вопросы журналистов после голосования на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
5 из 12

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Ирина Ляхова / Перейти в фотобанк

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
6 из 12

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

© Sputnik / Ирина Ляхова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
7 из 12

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
8 из 12

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В целом ситуация на участках была спокойной.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Варнице
9 из 12

В целом ситуация на участках была спокойной.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
10 из 12

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
11 из 12

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
12 из 12

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
3 из 12

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 12

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 12

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

© Sputnik / Ирина Ляхова
Перейти в фотобанк
7 из 12

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 12

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 12

В целом ситуация на участках была спокойной.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
За кандидата от Нашей партии Ренато Усатого, в свою очередь, проголосовали 16,9 процента избирателей, за кандидата от партии "Шор" Виолету Иванову — 6,49 процента.
Председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе получил 3,26 процента голосов, кандидат от Партии национального единства Октавиан Цыку — 2,01 процента, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу — 1,37 процента, а глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ — 1,2 процента.
Явка составила 42,76 процента, выборы признали состоявшимися. Однако поскольку ни один кандидат не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов, который должен пройти 15 ноября.
"Хочу поздравить Майю Санду с выходом во второй тур выборов президента. Хотя должен отметить, что она говорила о фальсификации этих выборов. <...> Я считаю, что кандидаты в президенты должны извиниться за их слова о том, что результаты выборов президента Молдавии будут фальсифицированы. Ведь теперь результаты всем нравятся, не так ли?" — сказал Игорь Додон во время брифинга.
По его словам, он не сомневается в своей победе во втором туре.
Как отметила, в свою очередь, сама Санду, результаты первого тура показали, что Молдавия способна "объединиться против коррупции". "Во втором туре на выборы должны выйти еще больше людей, нам нужно защитить каждый голос", — добавила она.
Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
10:04
Эксперт спрогнозировал исход второго тура на выборах президента Молдавии
 
Майя СандуИгорь ДодонПрезидентские выборы в Молдавии — 2020МолдавияВ мире
 
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