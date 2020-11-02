https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582617636.html

ЦИК Молдавии объявил результаты первого тура президентских выборов

ЦИК Молдавии объявил результаты первого тура президентских выборов

ЦИК Молдавии обработал 100 процентов протоколов с избирательных участков, сообщается на сайте комиссии. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:00

2020-11-02T12:00

2020-11-02T14:16

майя санду

игорь додон

президентские выборы в молдавии — 2020

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КИШИНЕВ, 2 ноя — РИА Новости. ЦИК Молдавии обработал 100 процентов протоколов с избирательных участков, сообщается на сайте комиссии.Согласно результатам, экс-премьер Майя Санду побеждает в первом туре выборов президента с 36,16 процента голосов. Она обошла действующего главу государства Игоря Додона, который набрал 32,61 процента.За кандидата от Нашей партии Ренато Усатого, в свою очередь, проголосовали 16,9 процента избирателей, за кандидата от партии "Шор" Виолету Иванову — 6,49 процента.Председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе получил 3,26 процента голосов, кандидат от Партии национального единства Октавиан Цыку — 2,01 процента, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу — 1,37 процента, а глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ — 1,2 процента.Явка составила 42,76 процента, выборы признали состоявшимися. Однако поскольку ни один кандидат не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов, который должен пройти 15 ноября.По его словам, он не сомневается в своей победе во втором туре.Как отметила, в свою очередь, сама Санду, результаты первого тура показали, что Молдавия способна "объединиться против коррупции". "Во втором туре на выборы должны выйти еще больше людей, нам нужно защитить каждый голос", — добавила она.

https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582598242.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, игорь додон, президентские выборы в молдавии — 2020, молдавия, в мире