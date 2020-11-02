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https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582602972.html
В Совфеде оценили итоги первого тура выборов президента в Молдавии
В Совфеде оценили итоги первого тура выборов президента в Молдавии
Электорат оппозиционных политиков, не прошедших во второй тур президентских выборов в Молдавии, может проголосовать за экс-премьера Майю Санду, борьба за пост... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:36
2020-11-02T13:19
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
андрей климов
румыния
молдавия
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Электорат оппозиционных политиков, не прошедших во второй тур президентских выборов в Молдавии, может проголосовать за экс-премьера Майю Санду, борьба за пост главы государства будет серьезной, сказал РИА Новости в понедельник председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Санду лидирует на выборах президента республики, набрав более 35 % голосов избирателей после обработки 99,02 % протоколов с избирательных участков. Действующий президент Молдавии Игорь Додон набирает немногим более 33 % голосов."Второй тур выборов будет напряженным. В нашей комиссии были данные о том, что внешние силы сделали очень серьезную ставку на Санду. На нее же работают и платформы западной пропаганды", - сказал Климов.Он также отметил, что Додон был практически единственным кандидатом, который говорил о необходимости сохранения баланса в отношениях со всеми соседями, включая и Россию. "Другие кандидаты делали ставку на отношения с Румынией, Украиной", - напомнил он. Климов полагает, что электорат проигравших кандидатов "будет перетекать к Санду". Для Додона эта ситуация непростая, ему нужно мобилизовать свой электорат, добавил он.При этом Климов отметил, что Россия "будет работать с той властью, которую выберет народ страны".Он также добавил, что если при Додоне отношения России и Молдавии развивались, то нет уверенности в том, что при Санду "они будут также в стадии развития".
https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582600752.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, андрей климов, румыния, молдавия, в мире

В Совфеде оценили итоги первого тура выборов президента в Молдавии

10:36 02.11.2020 (обновлено: 13:19 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Электорат оппозиционных политиков, не прошедших во второй тур президентских выборов в Молдавии, может проголосовать за экс-премьера Майю Санду, борьба за пост главы государства будет серьезной, сказал РИА Новости в понедельник председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Санду лидирует на выборах президента республики, набрав более 35 % голосов избирателей после обработки 99,02 % протоколов с избирательных участков. Действующий президент Молдавии Игорь Додон набирает немногим более 33 % голосов.
Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
10:23
На выборах президента Молдавии лидирует кандидат от оппозиции Майя Санду
"Второй тур выборов будет напряженным. В нашей комиссии были данные о том, что внешние силы сделали очень серьезную ставку на Санду. На нее же работают и платформы западной пропаганды", - сказал Климов.
Он также отметил, что Додон был практически единственным кандидатом, который говорил о необходимости сохранения баланса в отношениях со всеми соседями, включая и Россию. "Другие кандидаты делали ставку на отношения с Румынией, Украиной", - напомнил он. Климов полагает, что электорат проигравших кандидатов "будет перетекать к Санду". Для Додона эта ситуация непростая, ему нужно мобилизовать свой электорат, добавил он.
Президентские выборы в Молдавии: первый тур
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
1 из 12

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанк

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

Избиратели стоят в очереди на избирательный участок в Кишиневе, чтобы принять участие в выборах президента Молдавии
2 из 12

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

© Sputnik / Михай Карауш
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

Перекрытая дорога к селу Варница, где открыты избирательные участки для жителей левобережья Днестра
3 из 12

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
4 из 12

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

Президент Молдавии Игорь Додон с супругой Галиной отвечают на вопросы журналистов после голосования на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
5 из 12

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Ирина Ляхова / Перейти в фотобанк

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
6 из 12

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

© Sputnik / Ирина Ляхова
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
7 из 12

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
8 из 12

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В целом ситуация на участках была спокойной.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Варнице
9 из 12

В целом ситуация на участках была спокойной.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
10 из 12

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
11 из 12

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
12 из 12

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
3 из 12

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 12

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 12

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

© Sputnik / Ирина Ляхова
Перейти в фотобанк
7 из 12

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 12

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 12

В целом ситуация на участках была спокойной.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
При этом Климов отметил, что Россия "будет работать с той властью, которую выберет народ страны".
Он также добавил, что если при Додоне отношения России и Молдавии развивались, то нет уверенности в том, что при Санду "они будут также в стадии развития".
Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
10:04
Эксперт спрогнозировал исход второго тура на выборах президента Молдавии
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонАндрей КлимовРумынияМолдавияВ мире
 
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