https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582602972.html

В Совфеде оценили итоги первого тура выборов президента в Молдавии

В Совфеде оценили итоги первого тура выборов президента в Молдавии

Электорат оппозиционных политиков, не прошедших во второй тур президентских выборов в Молдавии, может проголосовать за экс-премьера Майю Санду, борьба за пост... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:36

2020-11-02T10:36

2020-11-02T13:19

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

андрей климов

румыния

молдавия

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Электорат оппозиционных политиков, не прошедших во второй тур президентских выборов в Молдавии, может проголосовать за экс-премьера Майю Санду, борьба за пост главы государства будет серьезной, сказал РИА Новости в понедельник председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Санду лидирует на выборах президента республики, набрав более 35 % голосов избирателей после обработки 99,02 % протоколов с избирательных участков. Действующий президент Молдавии Игорь Додон набирает немногим более 33 % голосов."Второй тур выборов будет напряженным. В нашей комиссии были данные о том, что внешние силы сделали очень серьезную ставку на Санду. На нее же работают и платформы западной пропаганды", - сказал Климов.Он также отметил, что Додон был практически единственным кандидатом, который говорил о необходимости сохранения баланса в отношениях со всеми соседями, включая и Россию. "Другие кандидаты делали ставку на отношения с Румынией, Украиной", - напомнил он. Климов полагает, что электорат проигравших кандидатов "будет перетекать к Санду". Для Додона эта ситуация непростая, ему нужно мобилизовать свой электорат, добавил он.При этом Климов отметил, что Россия "будет работать с той властью, которую выберет народ страны".Он также добавил, что если при Додоне отношения России и Молдавии развивались, то нет уверенности в том, что при Санду "они будут также в стадии развития".

https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582600752.html

https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582598242.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, андрей климов, румыния, молдавия, в мире