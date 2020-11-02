https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582600752.html

На выборах президента Молдавии лидирует кандидат от оппозиции Майя Санду

На выборах президента Молдавии лидирует кандидат от оппозиции Майя Санду

ЦИК Молдавии обработал 99,1 процента протоколов с избирательных участков, сообщил председатель комиссии Дорин Чимил. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:23

2020-11-02T10:23

2020-11-02T13:18

президентские выборы в молдавии — 2020

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КИШИНЕВ, 2 ноя — РИА Новости. ЦИК Молдавии обработал 99,1 процента протоколов с избирательных участков, сообщил председатель комиссии Дорин Чимил.Согласно предварительным результатам, экс-премьер Майя Санду лидирует на выборах президента с 36,12 процента голосов. Она обошла действующего главу государства Игоря Додона, который получил 32,64 процента.За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого, в свою очередь, проголосовали 16,9 процента избирателей, за кандидата от партии "Шор" Виолета Иванова — 6,5 процента.Председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе набрал 3,26 процента голосов, кандидат от "Партии национального единства" Октавиан Цыку — 2,02 процента, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу — 1,37 процента, а глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ — 1,20 процента.ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка превысила необходимый порог в 33,33 процента, составив 42,76 процента. Однако так как ни один кандидат не получил более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов, который должен пройти 15 ноября.

https://ria.ru/20201101/dodon-1582525564.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, либерально-демократическая партия молдавии, молдавия, в мире