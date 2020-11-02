https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582585174.html
Майя Санду лидирует на выборах президента Молдавии
Майя Санду лидирует на выборах президента Молдавии
Экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует на выборах президента республики, набрав 35,42% голосов после обработки 99,02% протоколов с избирательных участков,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T04:49
2020-11-02T04:49
2020-11-02T08:40
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует на выборах президента республики, набрав 35,42% голосов после обработки 99,02% протоколов с избирательных участков, сообщает ЦИК.Действующий президент Молдавии Игорь Додон набирает 33,16% голосов.Центризбирком уже обработал все протоколы с участков внутри страны, осталось дождаться результатов голосования в США и Канаде.Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый набрал 16,98% голосов, а кандидат от партии "Шор" Виолета Иванов – 6,59%.Председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе получил 3,25% голосов, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку – 2,01%, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу – 1,39%, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ – 1,19%.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.
https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582581504.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире