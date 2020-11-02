https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582583631.html
Санду обошла Додона на выборах президента Молдавии
Санду обошла Додона на выборах президента Молдавии
Экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует на прошедших в воскресенье выборах президента республики с 35,42% голосов. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T03:00
2020-11-02T03:00
2020-11-02T08:22
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
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КИШИНЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует на прошедших в воскресенье выборах президента республики с 35,42% голосов.Она обходит действующего президента Игоря Додона, у которого 33,16%, свидетельствуют данные 99,02% протоколов с избирательных участков. Ранее Додон опережал Санду более чем на три процента.Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый набирает 16,98% голосов, кандидат от партии "Шор" Виолета Иванов — 6,59%.Председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе получает 3,25% , кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку — 2,01%, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу — 1,39%, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ — 1,19%.Центризбирком Молдавии уже обработал все протоколы с участков внутри страны, осталось дождаться завершения голосования в США и Канаде.Главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, Молдавию ждет второй тур выборов, который должен пройти 15 ноября.Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире