https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582580912.html

Молдавию ожидает второй тур выборов президента

Молдавию ожидает второй тур выборов президента

Выборы нового президента состоялись в Молдавии в воскресенье, теперь страну через две недели ожидает второй тур, так как ни один из кандидатов не набрал более... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T01:29

2020-11-02T01:29

2020-11-02T02:29

президентские выборы в молдавии — 2020

молдавия

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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Выборы нового президента состоялись в Молдавии в воскресенье, теперь страну через две недели ожидает второй тур, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.Граждане Молдавии на прошедших президентских выборах могли отдать свой голос за одного из 8 кандидатов на более чем 2 тысячах участках, в том числе на 139 участках за рубежом. В Молдавии участки открылись в 7.00 (8.00 мск), а закрылись в 21.00 (22.00 мск).Выборы состоялисьВ день выборов избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть новым главой государства на ближайшие четыре года: действующего президента Игоря Додона, его основную соперницу, по мнению экспертов, экс-премьера и лидера партии "Действие и солидарность" Майю Санду, кандидата от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, Ренато Усатого (от "Нашей партии"), Дорина Киртоакэ (от избирательного блока Unirea), Октавиана Цыку (от партии Национального единства), Виолету Иванов (от партии "Шор") или Тудора Делиу (от Либерал-демократической партии).Согласно законодательству Молдавии, выборы президента считаются состоявшимися, если в них примет участие более 33% избирателей. Уже около 16.00 по местному времени (17.00 мск) явка избирателей составила 33%, а всего спустя несколько минут преодолела 33,33%, тем самым ознаменовав, что выборы признаны состоявшимися.Если ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не наберет более 50% голосов, то на 15 ноября должен быть назначен второй тур. В таком случае, по предварительным подсчетам, ЦИК должен будет официально объявить результаты выборов до 22 ноября включительно, окончательное решение о признании итогов выборов президента Конституционный суд должен принять до 5 декабря.Как отмечал председатель ЦИК Молдавии Дорин Чимил, на участках в некоторых странах в ходе голосования образовались очереди из желающих отдать свой голос.COVID-19 не помехаИз-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности для здоровья избирателей. На каждом участке у пришедших проголосовать сначала измеряли температуру, затем просили продезинфицировать руки. Обязательным условием для допуска на участок было наличие маски.Члены избирательных комиссий тоже были в масках и перчатках. Наблюдатели на участках также находились на территории участков в масках. Кроме этого на участках в течение дня проводили дезинфекцию.Повышенные меры безопасности из-за коронавируса, а также необходимость соблюдать социальную дистанцию при голосовании, приводили к тому, что на некоторых участках как в самой Молдавии, так и за границей, избиратели были вынуждены отстоять очередь, чтобы попасть на участок.Граждане Молдавии, у которых есть симптомы коронавируса, либо если они находятся на самоизоляции, тоже могли проголосовать. Для этого было необходимо вызвать на дом мобильную спецбригаду, а заявку можно было сделать непосредственно в день голосования.Нарушения и порядокЗа обеспечение безопасности граждан на выборах отвечали порядка 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов. В целом ситуация на участках была спокойная.При этом замглавы Генерального инспектората полиции Молдавии Марин Максиан сообщал, что в день выборов президента республики было зарегистрировано 173 нарушения, при этом 22 случая касаются намеренного блокирования дорог. Он отмечал, что в 12 случаях идет речь о попытке сфотографировать бюллетень, 10 случаев связаны с попыткой подкупа избирателей. Также полиция проверяет 59 сообщений об организации подвоза избирателей на участки, в отношении всех водителей, которые нарушили правила ЦИК о запрете на перевоз больше восьми человек, составлены протоколы. Также было зарегистрировано 10 случаев агитации. В числе прочих нарушений отмечалось хулиганство на избирательных участках.В день выборов в стране разрешалось использовать только автомобили, вместимость которых не превышает 8 человек, и автотранспорт, осуществляющий регулярные пассажирские рейсы.В столице Молдавии Кишиневе обстановка в день голосования была спокойной. Общественный транспорт, а также магазины, кафе и рестораны работали в обычном режиме. Препятствий для движения личного автотранспорта не было. После закрытия участков в городе сохраняется спокойная обстановка.За ходом выборов на территории Молдавии наблюдали более 2 тысяч наблюдателей, из которых 139 иностранных.Наблюдатели на тех участках, которые удалось посетить РИА Новости в Кишиневе, сообщали, что не фиксировали нарушений.При этом, как сообщало агентство Sputnik Молдова, глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский говорил, что голосование в целом шло нормально."Мы никаких нарушений не заметили, на избирательных участках все было в соответствии с законом", - отметил в свою очередь заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана, координатор группы наблюдателей Адиль Абыш оглы Алиев, которого цитирует агентство Sputnik Молдова.Нарушений на избирательных участках в Штефан-Водском районе Молдавии, где присутствовали российские наблюдатели от Совета Федерации Вадим Деньгин и Алексей Орлов, также отмечено не было.Ожидается, что наблюдатели озвучат свои оценки по итогам прошедших выборов в понедельник на пресс-конференции.Реакция фаворитовПосле закрытия участков в 21.00 (22.00 мск) ЦИК сообщил, что явка на выборах президента Молдавии составила 42,73%. По данным ЦИК, принять участие в голосовании в Молдавии успели более 1,21 миллиона человек, а активнее всего голосовали люди в возрасте от 56 до 70 лет. Как сказал председатель ЦИК страны Дорин Чимил, избирательный процесс прошел без серьезных нарушений.После закрытия участков два основных претендента на победу - Игорь Додон и Майя Санду - провели пресс-конференции для журналистов в своих штабах.В своем выступлении действующий президент страны, баллотирующийся на второй срок, отметил хорошую работу ЦИК на выборах главы государства и заявил, что они были свободными и демократичными.После Додона началась пресс-конференция Майи Санду. Она поблагодарила наблюдателей, волонтеров и членов избирательных комиссий за работу на выборах, а после этого сказала, что располагает доказательствами по многим случаям нарушений на выборах, в том числе фотографиями.По ее словам, вместе со своими сторонниками она подала более 300 обращений в правоохранительные из-за нарушений на выборах."Мы наблюдали множество нарушений - подвозились избиратели из Приднестровья на участки, мы подали более 300 обращений в районные отделения полиции", - сказала она на пресс-конференции.Как заявили в ЦИК после подсчёта 75% протоколов, страну ожидает второй тур президентских выборов, который состоится 15 ноября.По итогам обработки 90,01% протоколов с избирательных участков, Додон лидирует на выборах президента с 35,85% голосов, на втором месте – Санду, у нее 32,08% голосов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201101/moldaviya-1582573835.html

https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582570693.html

https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582560205.html

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https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582514378.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, молдавия, в мире