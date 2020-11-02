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https://ria.ru/20201102/mks-1582705333.html
Россия отправит два новых модуля на МКС
Россия отправит два новых модуля на МКС
Россия планирует отправить два новых модуля на Международную космическую станцию в конце апреля и сентябре 2021 года, заявил заместитель директора департамента... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T18:30
2020-11-02T18:30
риа наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия планирует отправить два новых модуля на Международную космическую станцию в конце апреля и сентябре 2021 года, заявил заместитель директора департамента пилотируемых космических программ "Роскосмоса" Владимир Данеев.В конце сентября источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в апреле и сентябре 2021 года Россия планирует впервые за 11 лет отправить на МКС два новых модуля."Дата пуска (многоцелевого лабораторного) модуля "Наука" – предварительно, конец апреля, но мы сейчас посмотрим по программе полета, чтобы наиболее комфортно довезти его до станции, потому что лететь он должен примерно неделю", - сказал Данеев в ходе встречи, посвященной 20-летию полета МКС в пилотируемом режиме, трансляция которой ведется на YouTube-канале "Роскосмос-ТВ".Он добавил, что запуск узлового модуля "Причал" намечается в сентябре 2021 года. "Сейчас мы планируем его запуск на сентябрь месяц, ориентировочно", - сказал Данеев.Модуль "Наука" планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур. В "Науке" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, а также второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда").Запуск модуля "Причал" намечается с Байконура ракетой "Союз-2.1б" в составе специального грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ". "Причал" будет иметь шесть стыковочных узлов для приема других модулей, а также грузовых и пилотируемых кораблей.Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).
https://ria.ru/20201102/kosmos-1582687219.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Россия отправит два новых модуля на МКС

18:30 02.11.2020
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия планирует отправить два новых модуля на Международную космическую станцию в конце апреля и сентябре 2021 года, заявил заместитель директора департамента пилотируемых космических программ "Роскосмоса" Владимир Данеев.
В конце сентября источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в апреле и сентябре 2021 года Россия планирует впервые за 11 лет отправить на МКС два новых модуля.
"Дата пуска (многоцелевого лабораторного) модуля "Наука" – предварительно, конец апреля, но мы сейчас посмотрим по программе полета, чтобы наиболее комфортно довезти его до станции, потому что лететь он должен примерно неделю", - сказал Данеев в ходе встречи, посвященной 20-летию полета МКС в пилотируемом режиме, трансляция которой ведется на YouTube-канале "Роскосмос-ТВ".
Он добавил, что запуск узлового модуля "Причал" намечается в сентябре 2021 года. "Сейчас мы планируем его запуск на сентябрь месяц, ориентировочно", - сказал Данеев.
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Модуль "Наука" планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур. В "Науке" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, а также второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда").
Запуск модуля "Причал" намечается с Байконура ракетой "Союз-2.1б" в составе специального грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ". "Причал" будет иметь шесть стыковочных узлов для приема других модулей, а также грузовых и пилотируемых кораблей.
Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).
Космические новости в фотографиях, октябрь 2020 года
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

Вид на землю из иллюминатора Международной космической станции.

Корабль Союз МС пристыкованный к МКС
1 из 13

Вид на землю из иллюминатора Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
© ESA/Hubble & NASA, R. Sahai

Космический телескоп "Хаббл" обнаружил "звездные ясли", известные как свободно плавающие испаряющиеся газовые глобулы. Официально область звездообразования, находящаяся в созвездии Кассиопеи, называется J025157.5+600606.

Объект J025157.5+600606 в созвездии Кассиопеи
2 из 13

Космический телескоп "Хаббл" обнаружил "звездные ясли", известные как свободно плавающие испаряющиеся газовые глобулы. Официально область звездообразования, находящаяся в созвездии Кассиопеи, называется J025157.5+600606.

© ESA/Hubble & NASA, R. Sahai
© Фото : Роскосмос

Космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-16" после возвращения с МКС.

Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер
3 из 13

Космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-16" после возвращения с МКС.

© Фото : Роскосмос
© Фото : Роскосмос

Вид на пустыню Сахара из космоса.

Пустыня Сахара снятая с борта МКС российским космонавтом Иваном Вагнером
4 из 13

Вид на пустыню Сахара из космоса.

© Фото : Роскосмос
© NASA/GSFC/Arizoan State University

Оползень в кратере Кеплера на видимой стороне Луны.

Оползень в кратере Кеплер, который расположен на видимой стороне Луны
5 из 13

Оползень в кратере Кеплера на видимой стороне Луны.

© NASA/GSFC/Arizoan State University
© ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.; acknowledgment: Mahdi Zamani

Спиральная галактика NGC 5643 в созвездии Волка — сложная "фотомодель". Чтобы получить настолько детальное изображение, телескопу "Хаббл" понадобились 30 снимков и девять часов наблюдений.

Спиральная галактика NGC 5643 с перемычкой (SBc) в созвездии Волка
6 из 13

Спиральная галактика NGC 5643 в созвездии Волка — сложная "фотомодель". Чтобы получить настолько детальное изображение, телескопу "Хаббл" понадобились 30 снимков и девять часов наблюдений.

© ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.; acknowledgment: Mahdi Zamani
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

"Союз МС-17" установил абсолютный рекорд по стыковке транспортных кораблей с Международной космической станцией — три часа и три минуты.

Стыковка корабля Союз МС-17 с Международной космической станцией
7 из 13

"Союз МС-17" установил абсолютный рекорд по стыковке транспортных кораблей с Международной космической станцией — три часа и три минуты.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

Вулканы Камчатки, снятые с борта Международной космической станции.

Вулканы Камчатки снятые с борта Международной космической станции
8 из 13

Вулканы Камчатки, снятые с борта Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
© ESA/Hubble & NASA, SDSS, J. Dalcanton; Acknowledgment: Judy Schmidt (Geckzilla)

"Хаббл" показал, как одна галактика, NGC 2799, "втягивается" в центр другой — NGC 2798.

Галактика NGC 2799 в созвездии Рысь снятая космическим телескопом Хаббл
9 из 13

"Хаббл" показал, как одна галактика, NGC 2799, "втягивается" в центр другой — NGC 2798.

© ESA/Hubble & NASA, SDSS, J. Dalcanton; Acknowledgment: Judy Schmidt (Geckzilla)
© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona

Ученые считают, что Марс под поверхностью на треть покрыт льдом. Исследователи регулярно делают снимки районов Красной планеты, чтобы наблюдать за изменениями.

Поверхность Марса
10 из 13

Ученые считают, что Марс под поверхностью на треть покрыт льдом. Исследователи регулярно делают снимки районов Красной планеты, чтобы наблюдать за изменениями.

© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team; / Survey of the stars

"Хаббл" сделал эффектный снимок спиральной галактики NGC 1365, удаленной от нас на 60 миллионов световых лет и находящейся в созвездии Печи. Огненные и синеватые завитки показывают, где сформировались новые звезды.

Спиральная галактика NGC 1365 в созвездии Печь снятая космическим телескопом Хаббл
11 из 13

"Хаббл" сделал эффектный снимок спиральной галактики NGC 1365, удаленной от нас на 60 миллионов световых лет и находящейся в созвездии Печи. Огненные и синеватые завитки показывают, где сформировались новые звезды.

CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team; / Survey of the stars
© Фото : Роскосмос

Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом нового поколения системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк.

Пуск ракеты-носителя Союз-2 с космическим аппаратом нового поколения системы Глонасс-К
12 из 13

Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом нового поколения системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк.

© Фото : Роскосмос
© Фото : Росмосмос/Сергей Рыжиков

Космонавты наблюдают с борта МКС за строительством стартового стола для ракет "Ангара".

Строительство стартового стола для Ангары снятое с борта МКС российском космонавтом Сергеем Рыжиковым
13 из 13

Космонавты наблюдают с борта МКС за строительством стартового стола для ракет "Ангара".

© Фото : Росмосмос/Сергей Рыжиков
1 из 13

Вид на землю из иллюминатора Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
2 из 13

Космический телескоп "Хаббл" обнаружил "звездные ясли", известные как свободно плавающие испаряющиеся газовые глобулы. Официально область звездообразования, находящаяся в созвездии Кассиопеи, называется J025157.5+600606.

© ESA/Hubble & NASA, R. Sahai
3 из 13

Космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-16" после возвращения с МКС.

© Фото : Роскосмос
4 из 13

Вид на пустыню Сахара из космоса.

© Фото : Роскосмос
5 из 13

Оползень в кратере Кеплера на видимой стороне Луны.

© NASA/GSFC/Arizoan State University
6 из 13

Спиральная галактика NGC 5643 в созвездии Волка — сложная "фотомодель". Чтобы получить настолько детальное изображение, телескопу "Хаббл" понадобились 30 снимков и девять часов наблюдений.

© ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.; acknowledgment: Mahdi Zamani
7 из 13

"Союз МС-17" установил абсолютный рекорд по стыковке транспортных кораблей с Международной космической станцией — три часа и три минуты.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
8 из 13

Вулканы Камчатки, снятые с борта Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
9 из 13

"Хаббл" показал, как одна галактика, NGC 2799, "втягивается" в центр другой — NGC 2798.

© ESA/Hubble & NASA, SDSS, J. Dalcanton; Acknowledgment: Judy Schmidt (Geckzilla)
10 из 13

Ученые считают, что Марс под поверхностью на треть покрыт льдом. Исследователи регулярно делают снимки районов Красной планеты, чтобы наблюдать за изменениями.

© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
11 из 13

"Хаббл" сделал эффектный снимок спиральной галактики NGC 1365, удаленной от нас на 60 миллионов световых лет и находящейся в созвездии Печи. Огненные и синеватые завитки показывают, где сформировались новые звезды.

CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team; / Survey of the stars
12 из 13

Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом нового поколения системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк.

© Фото : Роскосмос
13 из 13

Космонавты наблюдают с борта МКС за строительством стартового стола для ракет "Ангара".

© Фото : Росмосмос/Сергей Рыжиков
 
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