https://ria.ru/20201102/mks-1582705333.html

Россия отправит два новых модуля на МКС

Россия отправит два новых модуля на МКС

Россия планирует отправить два новых модуля на Международную космическую станцию в конце апреля и сентябре 2021 года, заявил заместитель директора департамента... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T18:30

2020-11-02T18:30

2020-11-02T18:30

риа наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия планирует отправить два новых модуля на Международную космическую станцию в конце апреля и сентябре 2021 года, заявил заместитель директора департамента пилотируемых космических программ "Роскосмоса" Владимир Данеев.В конце сентября источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в апреле и сентябре 2021 года Россия планирует впервые за 11 лет отправить на МКС два новых модуля."Дата пуска (многоцелевого лабораторного) модуля "Наука" – предварительно, конец апреля, но мы сейчас посмотрим по программе полета, чтобы наиболее комфортно довезти его до станции, потому что лететь он должен примерно неделю", - сказал Данеев в ходе встречи, посвященной 20-летию полета МКС в пилотируемом режиме, трансляция которой ведется на YouTube-канале "Роскосмос-ТВ".Он добавил, что запуск узлового модуля "Причал" намечается в сентябре 2021 года. "Сейчас мы планируем его запуск на сентябрь месяц, ориентировочно", - сказал Данеев.Модуль "Наука" планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур. В "Науке" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, а также второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда").Запуск модуля "Причал" намечается с Байконура ракетой "Союз-2.1б" в составе специального грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ". "Причал" будет иметь шесть стыковочных узлов для приема других модулей, а также грузовых и пилотируемых кораблей.Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).

https://ria.ru/20201102/kosmos-1582687219.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос